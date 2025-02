原标题:打造“互为客户 对等服务 双向奔赴”协同生态新范式 太保科技三周年司庆暨首届生态创新大会举办

2月22日,中国太保集团旗下太保科技联合中国太保寿险在上海举办“太保科技三周年司庆暨首届生态创新大会”。大会以”三生万物,All in AI”为主题,华为、阿里云、浪潮、东软、科大讯飞、联通等32家生态伙伴近200人出席。大会现场首设生态创新擂台赛,与华为共建的太平洋保险智算中心完成战略签约,创新推出“科保战队”生态协作新机制。中国太保总裁赵永刚出席并致辞。

赵永刚表示,太保科技的诞生是中国太保践行国家战略、面向未来推动数智化转型的战略选择。三年来,太保科技坚持市场化导向,持续提升科技能级、强化主业赋能、拓展生态服务,已逐步成长为有一定行业影响力的保险科技领域的开拓者。

赵永刚表示,站在新的发展起点上,太保科技需深刻把握全球新一轮科技革命和产业变革发展的大势,深入推进AI建设,将AI融入集团全链条经营,推动集团高质量发展核心竞争力显著提升;要与各家生态伙伴形成“互为客户、对等服务、双向奔赴”的合作关系,既欢迎合作伙伴积极参与太保科技能力建设,也希望合作企业和高管个人成为太保客户、更多体验太保服务,从而创造出可持续的生态合作新价值。

大会现场,中国太保副总裁俞斌与华为数据中心底座军团CEO鞠德刚共同启动太保科技数字展厅暨太平洋保险智算中心全球样板点。该项目为“算-网-存-云”协同的千亿级全栈国产化AI基础设施,采用华为Atlas 900 SuperCluster集群架构,单日数据处理量可达20PB,将重点支持保险精算、健康管理等场景的大模型训练需求。

在“生态创新擂台赛”环节,来自腾讯、浪潮、东软等企业的7支团队围绕AI健康养老服务、保险解决方案、网络数据安全三大赛道展开路演。经过现场投票,科大讯飞、阿里云和深信服分别获最具价值奖,最具创意奖和最佳潜力奖,将共享最高300万元的“海豚创新基金”支持,并与太保科技联合孵化解决方案。俞斌现场为获奖项目颁奖。

太保科技总经理魏骄华发表“三生万物 ALL IN AI”主旨演讲,回顾科技公司三年发展历程,并系统阐释战略蓝图:依托数据中台与AI中台,深化产险风险减量、寿险新客经等核心场景应用,2025年全面实现“All in AI”。

大会创新推出“科保战队”生态协作机制,太保科技联合中国太保寿险与生态伙伴通过技术、场景、服务三方联动,打造太保服务企业的专属团队,构建覆盖客户全生命周期的数智服务矩阵。在中国太保寿险总经理李劲松的带领下,现场打响发令枪,“科保战队”正式发布。中国太保寿险副总经理代传江发表题为“太保服务 all for You”的演讲,太保服务将通过科保战队,携手走进科技企业,共同推动模式塑型。这一协作模式不仅是太保科技对“科技成就业务”战略定位的生动实践,更标志着双方在科技与业务深度融合进程中实现了新的跨越,开创了保险行业科技赋能业务的新范式。

太保科技三年来建成40余家生态联盟,坚持“全栈信创+场景深耕”的发展路径,未来将持续深化与华为、阿里云、东软等伙伴的战略合作,以生态合力推动保险服务价值链重构,为行业高质量发展输出可复制的科技范本。

(责编:董童、李源)

关注公众号:人民网财经 关注公众号:人民网财经