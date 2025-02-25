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今春我国北方地区沙尘天气过程次数较常年偏少

2025年02月25日15:52 | 来源：人民网
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人民网北京2月25日电 （欧阳易佳）记者从国家林草局获悉，经气象、林业、草原、荒漠化等领域专家联合会商预测，2025年春季我国北方沙尘天气过程次数较常年同期偏少，沙尘日数接近常年同期。

综合分析显示，今春影响我国北方地区的冷空气活动总体偏弱，沙尘传输的动力条件相对较差，且主要沙尘源区植被生长状况总体偏好，都有利于春季沙尘天气偏少。2025年春季我国北方地区沙尘天气过程次数为9—12次，较常年同期（12.5次）偏少，与2024年同期（10次）接近。其中，沙尘暴和强沙尘暴过程2—4次，沙尘天气强度总体偏弱。北方地区平均沙尘天气日数为5—7天，接近常年同期（6.3天），较2024年同期（8.2天）偏少。其中华北区域平均3—5天，接近常年同期（3.9天），较2024年同期（6.1天）偏少。

专家表示，春季沙尘天气趋势预测难度较大，且入冬以来内蒙古大部和蒙古国中东部气温偏高、降水偏少，进一步增加了预测的不确定性。

国家林草局相关负责人表示，将与中国气象局持续开展会商研判，充分应用国家林草局林草生态感知系统沙尘暴灾害应急处置管理平台，推进智能化沙尘暴地面监测站建设，构建协同联动，互通共享的沙尘暴灾害监测预警网络，加强卫星遥感监测和地面观测，指导各地做好沙尘暴灾害监测预警和应急处置工作。在沙尘暴多发期，组织开展科普宣传和教育培训，增强公众风险防范意识，提升公众应急避险和自救互救能力。

(责编：乔业琼、吕骞)
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