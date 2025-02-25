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浙商银行：做好科技金融 助力“新经济”发展

2025年02月25日16:03 | 来源：中国经济网
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原标题：浙商银行：做好科技金融 助力“新经济”发展

　　随着“六小龙”的出圈，杭州成为2025年第一个因科技创新走红的城市。而这一系列科研成果的不断涌现，离不开人才的集聚，以及背后人才生态的优化。

　　“无事不扰，有求必应”，正是对浙江省营商环境的概括，政府精准支持创新、激发县域创业活力，也为“六小龙”诞生涵养了土壤。

　　这其中，优化人才金融服务体系是重要一环。作为总部在杭州的全国性股份制商业银行，近年来，浙商银行持续探索科技金融服务，于2016年推出了以高层次人才作为服务对象的“人才银行”品牌，打造了科技金融10大场景16大专属产品体系，分层分类分阶段服务科技型企业。

　　2022年，作为金融服务委员会主任单位，该行更是创新性提出了“县域综合金融生态模式”，并在杭州市临平区展开试点，成为激发县域创业创新活力的有利举措。截至2024年末，该行已服务科技型企业超3万户，提供融资余额超3600亿元，服务高层次人才近4000户。

　　人才银行赋能生物医药科技创新

　　《“十四五”生物经济发展规划》明确，到2025年，我国生物经济将成为推动高质量发展的强劲动力。生物医药作为杭州重点发展的五大产业生态圈之一，这两年，这一千亿级产业集群的产值增速保持在两位数以上，成为新一轮科技革命和产业变革中发展迅猛的产业之一。

　　千亿赛道，九年耕耘。对于生物医药高风险、轻资产、缺抵押等融资特点，浙商银行以善为本，围绕企业全生命周期，通过“人才银行”模式根据人才等级资质直接提供信用额度，为生物医药企业解决融资难问题。

　　杭州脉流科技有限公司（以下简称：脉流科技）成立于2017年6月，是心脑血管智能诊疗领域的国家级高新企业。正如“脉流”这一名字所寓意的，企业依托医学大数据、计算仿真等技术，专注研究心血管和脑血管中的血液流动，推出的心脑血管无创诊疗产品获多项认证，临床试验也取得突破性成果。

　　据了解，传统的有创心脑血管病检测方法需要穿刺患者的动脉插入导管，整个过程至少需要半小时。而脉流科技自研的智能诊疗系统——冠脉功能学分析仪，能在5分钟内完成对冠心病患者的无创监测，更为医生带来了快速精准的治疗方案，大大降低了诊疗成本。

　　这一技术突破的背后离不开浙商银行提供的金融支撑。在公司科技研发的关键时刻，基于对创始人学术背景、技术专利和临床数据的认可，浙商银行杭州江南科创支行主动联系脉流科技，在经过尽调和快速流程后，给予3000万元信用授信支持，并引荐了券商和投资机构，为其在海外上市寻求机会。当前，脉流科技已经取得了全球21个医疗器械注册证，多款产品在行业处于唯一领先地位。

　　“对于高成长科技企业来说，要同时负担科技研发和产品拓展，需要不少的资金支持，浙商银行的精准服务为企业提供了强有力支撑”，脉流科技相关负责人表示。

　　金融服务点燃商业航天创新引擎

　　创新，还体现在商业航天领域。

　　而在浩瀚的“商业航天”星辰大海中，闪耀着不少“浙江星”。作为民营制造业大省，浙江成为全国较早发展商业航天产业的地区之一，并在近年交出了不俗的成绩单。

　　其中，国内民营商业航天龙头企业——蓝箭航天空间科技股份有限公司（以下简称：蓝箭航天）已落户浙江7年，致力于构建以中大型液氧甲烷运载火箭为中心的“研发、制造、试验、发射”全产业链条，近年在湖州试车台上，陆续完成了天鹊12系列和天鹊15系列发动机的研制及交付试车工作，为朱雀问天提供了强劲的“绿色心脏”。

　　而蓝箭航天技术突飞猛进的背后，也需要庞大的资金投入。2024年，当蓝箭航天将厂房回购计划提上日程，浙商银行湖州分行立即行动，在前期授信7500万元的基础上，成功投放贷款5000万元，并特别提供了100BP利率优惠及综合服务方案，专项用于蓝箭航天新厂房的建设，以“科技+金融”力量助力商业航天领域创新发展。

　　“此次发放的这笔贷款，不仅让我们得以加速新厂房的建设进度，更为其后续的研发、生产和测试提供了有力保障。”蓝箭航天相关负责人表示。2024年11月，朱雀二号改进型遥一运载火箭在东风商业航天创新试验区成功首飞，标志着朱雀二号改进型运载火箭正式进入商业运营阶段。而朱雀三号可重复使用火箭也计划于2025年下半年首飞，有望成为我国第一枚投入运营的可回收运载火箭。

　　值得一提的是，浙商银行聚焦科技金融发展，构建专业队伍、专属评审等“六专”体系，实践“金融顾问综合化服务科创企业新模式”，注重科技型企业陪伴成长，2023年至今已陪伴76家企业实现A股上市。据悉，接下来该行将持续迭代优化科技金融产品体系，加强对科创重点行业的专业化研究，进一步构建科技金融综合服务生态圈，努力探索具有中国特色的商业银行服务科技金融新范式。

(责编：曹淼、李源)
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