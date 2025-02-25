原标题：水滴公司与腾讯云战略合作升级 DeepSeek大模型落地保险场景再提速

2月21日，水滴公司与腾讯云战略合作升级，依托腾讯云GPU算力能力，提升DeepSeek加速落地应用，结合水滴一直以来在AI+保险领域的研发探索，高效推进保险服务场景的智能化再次升级。此次合作标志着水滴公司在大模型技术赋能保险服务全场景的进程中迈出关键一步。

作为行业率先布局AI的企业，水滴公司依托大模型的技术优势，自主研发了“AI保险专家”，目前已具备语音、文本等多模态交互能力，可独立承担意外险、医疗险等险种的咨询与沟通工作，单次对话时长最高达50分钟，服务效率超越初级服务人员水平。DeepSeek大模型完成部署后，将进一步提升“AI保险专家”的能力，推动其向“专家型保险顾问”转型。

水滴公司还推出“AI大模型保险质检解决方案”，基于大模型上下文语义理解和长文本推理能力，能够识别更隐蔽和复杂的质检规则，实现语音、企业微信等全场景覆盖的同时，将人工质检的成本降低一半以上。此外，依托AI技术和大数据优势，水滴公司能够针对老年群体、孕期人群以及带病体等特定细分群体，精准定制个性化保险产品，让更多传统保险行业没有接触到的人群有机会触及和获取健康保障服务。

腾讯云相关负责人表示：“腾讯云是首家支持DeepSeek满血版+联网搜索的云厂商，2月8日上线了DeepSeek-R1及V3原版模型API接口，基于强大且安全可靠的公有云服务，腾讯云可以为用户提供稳定优质的服务。腾讯云服务的目标是让开发者聚焦创新，与水滴公司的合作将进一步释放DeepSeek的产业价值。”

水滴公司创始人兼CEO沈鹏表示：“与腾讯云的合作将深化‘技术+场景’双轮驱动模式，加速大模型在销售辅助、智能核保、智能理赔、质检风控及产品创新等核心服务场景的渗透，持续推动保险服务从‘人力密集型’向‘科技驱动型’转型，以新质生产力赋能保险业高质量发展。”

(责编：董童、李源)

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