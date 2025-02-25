原标题：市场监督管理总局行政学院开展数商经营培训 助力民营企业创新发展

近日，国家市场监督管理总局行政学院成功举办了为期三天的《数商经营与企业数字化转型战略》培训班，旨在落实国家消费提振行动方案，为个体工商户和小微企业主适应数字经济打造新就业群体，帮助民营企业应对数字经济时代下的销售困境，推动其创新发展，所采取的重大行动，受到了业界的广泛关注。

民营企业是推动社会经济发展与进步的重要力量，在促进经济增长、增加就业、推动技术创新和社会公益等方面做出了显著贡献。民营经济对GDP的贡献达到了50%以上，民营企业成为最为活跃的技术创新主体，成为deepseek大模型、AI机器人等尖端技术的主角。

在数字经济发展浪潮中，民营企业前面临着前所未有的挑战。传统销售渠道受到巨大冲击，产品销售困难重重。同时，在寻求营销创新的道路上，民营企业又容易陷入涉传等经营风险，如何实现创新营销模式的规范化、合规化，成为了民营企业的迫切需求。

数商模型是一种利用数字技术和互联网平台来销售和推广产品或服务的创新营销模式，江俐兵秘书长介绍道：数商从经营主体定义是数字营销商，从数字身份角度是数据提供商，从经营模式定义是共同参与，共享红利的数字商业模型。“数商”从业者就是做了商品流通环节中总代理、批发、零售商的事，分享了总代理、批发商、零售商的这部分价值。数商是新质生产力的典型代表，它以数字化的思维，在解决企业销售难拥有无可比拟的优势。

为有效解决民营企业的痛点，推进“数商”这一创新模式的落地应用，国家市场监督管理总局积极研究对策，采取实际行动。

本次培训也是国家市场监督管理总局行政学院基于《数字营销商技术规范》团体标准所开展的活动，为民营企业提供了针对性的指导。培训内容涵盖数商经营理念、企业数字化转型战略以及合规营销实践等多个方面。来自市场监督管理总局、商务部、工业信息化部的专家和行业资深从业者，通过理论讲解、案例分析和互动交流等形式，深入浅出地为学员们传授知识和经验。

本次培训共有330多名学员参加，参与培训的民营企业代表纷纷表示，培训内容丰富、实用性强，为企业解决了实际问题，开拓了新思路。未来，他们将把所学知识运用到企业经营中，努力探索创新发展之路，为经济社会发展奉献“数商”力量、做出更大贡献。

此次培训不仅为民营企业提供了专业的知识和技能，也体现了国家市场监督总局对民营企业发展的高度重视和大力支持。在国家积极鼓励民营经济发展的大背景下，市场监管总局迅速行动，通过开展培训等方式，助力民营企业在数字化浪潮中实现转型升级，为民营经济的高质量发展注入了新的动力。

(责编：董童、李源)

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