本报记者 王俊岭

日前，在湖北鄂州华工科技智能制造产业园内，技术人员正调试一批出口激光设备。

薛 婷摄（人民图片）

日前，一批首饰、眼镜等上万件货物以跨境电商直邮模式（9610）报关，经义乌海关监管后，搭乘国际公路运输公约（TIR）运输车辆启程，经黑龙江绥芬河口岸出口莫斯科。这种“TIR+跨境电商”模式出口货物，为当地民营企业抢抓海外市场机遇拓展了新通道。

海关总署数据显示，2024年，中国外贸企业活跃度不断提升，有进出口实绩的企业数量创历史新高。其中，民营企业进出口24.33万亿元，增长8.8%，占中国外贸总值的比重提升至55.5%，并创造了“三个首次”。

第一个首次，是有进出口实绩的民营企业数量首次超过60万家，达到60.9万家，持续为外贸发展注入新生力量。

第二个首次，是首次成为中国高技术产品的最大进出口主体。民营企业进出口高技术产品增长12.6%，占中国同类产品进出口总值的比重提升3个百分点至48.5%；其中，船舶等高端装备出口、半导体制造设备等专用装备进口都实现了20%以上的增长。

第三个首次，是占中国消费品进口比重首次超过50%，同比提升2.8个百分点至51.3%，其中在日化用品、水果等产品中比重超过六成，民营企业让外贸更加贴近日常生活。

稍早前的一份数据显示，2024年前三季度，我国民营企业进出口对整体外贸增长的贡献率达到了93.8%。海关总署副署长王令浚说，民营企业灵活应变的经营特点，以及在外贸领域逐渐做大做优做强的发展态势，为外贸发展不断注入了新的活力。

今年以来，各地在稳外贸方面推出不少新举措。比如，山东提出实施“万企出海 鲁贸全球”市场开拓行动，全年组织企业参加境外展会360场以上、国际精准采购活动50场以上；河南明确2025年对企业参加海外展会、出口信保、汇率避险、应对贸易摩擦等继续给予支持，推动对外贸易稳中提质；浙江表示发展“直播+平台+跨境电商”融合模式，培育一批跨境电商园区和品牌，进一步深化跨境电商综试区建设，2025全年举办跨境电商服务对接活动500场以上……

专家认为，这些举措将进一步优化营商环境，促进更多民营企业做大做优外贸业务。“改革开放以来，我国外贸主体结构不断变化。从2024年外贸数据看，‘三个首次’充分体现了民营企业在加快构建国内国际双循环新发展格局中扮演的重要角色。可以预见，随着更多民营企业‘走出去’以及跨境电商等外贸新业态的发展，民营企业在进出口中的占比还有望进一步提升。”对外经济贸易大学国际经济贸易学院教授崔凡说。

(责编：牛镛、岳弘彬)

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