中国精炼铜、铜加工材产量世界第一，有力支撑了新兴产业发展——

本报记者 王俊岭

中国铜业洛阳铜加工高精度电子铜带生产线。

汪恒玉摄

金田铜业高精密铜合金带材5G生产车间。

孙全民摄

空调、冰箱，居民常用的家电大多离不开铜。新能源汽车、人形机器人，铜也是其中重要金属材料。

近日，工业和信息化部、国家发展改革委等11部门联合发布《铜产业高质量发展实施方案（2025—2027年）》（以下简称《方案》），推出一批新举措，旨在提升铜原料保障能力，规范产业发展秩序，加强上下游协同，更好支撑制造业重点产业链发展。

应用场景广泛，需求与日俱增

铜在制造业领域扮演什么样的角色？

据中国有色金属工业协会会长葛红林介绍，铜具有优异的导电性、导热性、延展性和耐腐蚀性，应用场景极为丰富，既广泛应用于电力、电子信息、装备制造、交通运输、建筑、家用电器等领域，也是新能源汽车、动力电池、储能电池、新一代电子信息产品等重要的功能材料。经过几十年的发展，中国铜产业已在产业规模、产品结构和装备技术水平等方面取得突出成绩，保障了国民经济的快速发展，也为方兴未艾的战略性新兴产业提供了有力支撑。

“一辆普通新能源汽车用铜量基本在80kg到120kg，随车型不同有所变化，而燃油车一般用铜20kg左右。这是因为，新能源汽车电机中绕组线、电控中的散热器、控制模组等都用到铜材，锂电池中的集流体、软连接以及光伏产品中的汇流排、发电模组中也都用到大量铜产品。”宁波金田铜业（集团）股份有限公司生产技术中心主任项燕龙告诉本报记者，大家日常使用的手机充电口、散热模组、SIM卡座、摄像头感光线圈、电脑芯片支撑框架、键盘鼠标按键弹片、内存插槽等，都是利用铜制产品进行导电或传热。此外，在最新科技热点人形机器人中的无框力矩电机、人工智能AI算力中高速连接线缆、低空经济无人机连接器中，铜也是关键材料。

正因为连接着诸多新兴产业，铜的需求与日俱增。

“近年来，我国铜产业迅速发展，已成为全球最大的铜产品生产国和消费国。2024年精炼铜、铜加工材产量世界第一，分别约为1364万吨、2350万吨，有力支撑了新能源、新一代信息技术等战略性新兴产业发展。”工业和信息化部原材料工业司相关负责人透露。

应用水平提升的同时，中国铜产业发展也面临资源保障能力不足、产业结构有待完善等突出问题。

“目前中国铜精矿外采率超过80%，必须通过多渠道提升资源保障能力和韧性。”葛红林说，《方案》从增储上产、综合利用、再生循环三个维度提出了具体任务。包括，通过扎实推进新一轮找矿突破战略行动，新增一批可供开发的铜矿资源储量；通过新建一批大中型铜矿山，提升铜矿资源可持续供应能力；通过培育一批符合规范条件、竞争力强的废铜加工利用企业和利用含铜二次资源的铜冶炼企业，提升循环利用水平。

找到更多铜、高效用好铜

找到更多铜、高效用好铜，是近年来中国铜相关行业企业的努力方向。

一方面，统筹国内国外，夯实供应保障基础。

据中国铜业有限公司总经理高贵超介绍，近3年，企业平均每年找矿投资2亿元以上。技术人员通过科学划定重点勘查区域，聚焦铜矿资源潜力较大的西部地区、深部矿产资源，大力推动矿山深边部探矿工作。同时，企业还利用“重、电、磁”多元信息融合，创新性使用“地气测量”“地震物探”等现代勘查技术，发挥“地、物、化、遥+三维综合找矿模型”作用，提高勘查精度和效率，提升矿产资源勘查能力。

“我国铜资源储量虽然较为丰富，但品位低、开采难度大，资源禀赋不佳。比如，我们公司铜精矿的自给率仅10%左右。”铜陵有色金属集团控股有限公司董事长龚华东说。龚华东说，面对资源分布不均的特点，铜陵有色积极推动冬瓜山铜矿、沙溪铜矿、安庆铜矿等国内主力矿山稳健运营，加大深部资源勘查研究，助力国内铜矿资源增储上产。同时，企业还加大海外资源项目开发，打造稳定的海外资源供给基地。“今年7月，随着厄瓜多尔米拉多铜矿二期项目建成投产，公司矿铜年产能将超过20万吨，保障能力进一步提升”。

另一方面，产学研结合，提升铜资源开发效率。

不久前，江铜研究院凭借优异科技创新实力及迅猛的发展势头，入选“瞪羚企业”之列。这得益于其在绿色选冶药剂、高端装备制造、高纯金属及合金等领域形成的一大批成果转化。

“随着电动汽车、智能制造等新兴领域高速发展，全球铜的需求持续上升。在我国现有124个产业中，有113个使用铜产品，关联度达91%。铜产业的总产值在逐年攀升，推动了相关上下游产业的同步快速发展。”江西铜业股份有限公司总经理周少兵说，江铜与清华大学、澳大利亚蒙纳士大学、中国科学院电工研究所等国内外高校院所开展多领域合作，在大规格铜靶材等领域取得了系列显著成果。

政策多点发力，提升质量效益

聚焦此次《方案》，相关部门在矿产资源“绿色化”“智能化”发展上做出了细致的部署和分工，提出到2027年，突破一批铜资源绿色高效开发利用关键工艺和高端新材料，再生铜回收利用水平进一步提高等。

企业积极提升铜产品附加值，以实现资源节约与高效利用“一举两得”。金田铜业与欧洲知名材料供应商共同研发的PEEK扁线，成功取得了部分高端新能源汽车厂商的订单；研发生产的5G通信设备高耐热均温板铜带以及IGBT陶瓷覆铜板无氧铜带，成功应用于国产消费电子和半导体中。宁波金田铜业（集团）股份有限公司市场总监汤先朋说，企业以再生铜低碳、高值化循环利用技术，利用再生铜原料直接生产高附加值铜产品，缓解铜资源匮乏的同时，大幅降低产品碳排放，引领绿色发展。

绿色矿山、智慧矿山越建越多。

“我们坚持节能、降耗、减污，推动绿色工厂建设，通过建立环境管理体系、优化能源管理、调整生产工艺、开展资源循环利用，减少能源消耗和污染物排放。截至2024年底，中国铜业累计建成6家国家级绿色矿山、6家国家级绿色工厂。”高贵超说。

在大冶有色金属集团控股有限公司铜山口铜矿智能化综合管控中心，122平方米的巨大电子显示屏上，矿山各个角落的实时画面、设备运行参数、人员位置信息等一目了然。工作人员操作远程遥控设备，位于地下深处的无人铲运机和无人电机车等按照设定的路线开始自动作业。大冶有色总经理助理、铜山口矿矿长张金钟说，2024年3月，铜山口矿启动了“智慧矿山”改造项目，将智能化与安全、生产、经营深度融合。“我们正全面提升全员劳动生产率和设备效益，2025年的目标是矿石日产量达到5000吨以上，年产值争取突破3亿元。”张金钟说。

在业内人士看来，中国铜产业的舞台不仅在国内，更在于为共同推动全球铜产业高质量发展贡献解决方案。

就拿大宗铜产品定价来说，不同于伦铝、伦铜25吨/手的合约规模，上海期货交易所在设计铜铝期货合约之初，便将交易单位改小为5吨/手，交割单位仍然维持25吨一张标准仓单。这样一来，五手交易单位可凑成一个交割单位进行交割，从而便利中小市场主体参与套期保值。最新数据显示：2024年，上海期货交易所铜期货（CU）全年成交量50864680手，成交金额193986.90亿元；上海国际能源交易中心国际铜期货（BC）全年成交量3236425手，成交金额10947.10亿元。这意味着，中国在全球铜产品定价中发挥着日益重要的作用。

“《方案》的实施有助于提升我国铜原料保障能力、增强再生铜供给弹性、稳定长期采购协议、平抑价格波动，从而促进全球相关产业链供应链稳定。”中信期货有限公司研究员郑非凡说。

(责编：牛镛、岳弘彬)

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