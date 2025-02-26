本报记者 赵 鹏 周亚军

小铲滩码头扩建工程现场，一人高、千米长的管线从大海延伸到陆地，300多名建筑工人从水陆两个作业面同步推进，14万多平方米的堆场面层硬化已完成。

“港池疏浚和扫浅工作正进行最后冲刺，洋浦港扩建码头投产运营指日可待。”海南港航控股有限公司洋浦枢纽港扩建工程项目主管欧哲望介绍。

2024年12月，习近平总书记在听取海南省委和省政府工作汇报时强调：“聚焦实现贸易、投资、跨境资金流动、人员进出、运输来往自由便利和数据安全有序流动，对标国际高水平经贸规则，大力推进制度型开放，营造市场化、法治化、国际化一流营商环境。”“加紧推进海南自由贸易港核心政策落地，精心做好各项准备工作，确保封关运作平稳有序。”

今年年初，海南省委召开全省自贸港封关运作推进大会，吹响封关运作“总攻号”。

在洋浦港，随着一项项试点政策落地，首单效应从这里走向全省并转化为规模效应——石化新材料、海上风电新能源、生物医药、粮油食品加工等多业态发展，海南首个千亿元级先进制造业产业集群加速崛起。

“新扩建的20万吨泊位可以停靠世界上最大的集装箱船，同时还新增1个15万吨的泊位。”洋浦交通港航局物流科工作人员马晨龙说，今年洋浦港继续扩大“朋友圈”，在稳定运行54条集装箱班轮航线的同时，主动对接粤港澳大湾区，与蛇口港、湛江港试行“并行港”物流模式。

陵水县以数字新基建、产业新平台、跨境新链路为牵引，推出海底智算平台，2024年数字文化产业实现“从0到1”的突破，关键板块营收同比增长66%。

“现在已有多个省级部门全程关注，提供支持和服务。”陵水县委书记吴海峰介绍，海南省人力资源和社会保障厅、公安厅、科技厅等部门到现场实际解决外籍人员劳动报酬支付、入境签证时限等问题，工业和信息化厅组织支持数据产业项目落地赋能试点，教育厅协调对口高校组织大学生实训入园，商务厅协调支持跨境电子商务综合试验区申报。

日前，海南召开全力打赢封关运作首战工作大会，提出要紧扣时间节点，千方百计练就“硬实力”，在政策落地见效、测试演练和研究优化上下功夫，把封关运作的成效体现在经济高质量发展上。

《 人民日报 》（ 2025年02月26日 01 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)

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