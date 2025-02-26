本报记者 杨明方 阿尔达克

走进位于新疆维吾尔自治区昌吉市的新疆凯狮威塑业有限责任公司，车间里机器轰鸣，工人正加快生产地膜。“15台机组24小时生产不停歇，日产量达50吨，现已储备5000吨地膜。”生产车间主任鲁富财说。

习近平总书记指出：“建设农业强国，基本要求是实现农业现代化。”眼下，从塔里木盆地的棉田到阿尔泰山麓的麦地，从天山北坡智能化的农业园到昆仑山下的育苗棚，新疆各地抢抓农时备春耕，不断提高生产效率，持续提升农业科技现代化水平。

强化农业科技装备支撑。2月11日，阿克苏地区沙雅县海楼镇农机合作社的仓库里，装配北斗导航系统的无人驾驶播种机调试完毕。合作社技术员艾合买提·吐尔逊轻点屏幕，一组组播种深度、行距参数即刻生成，“以往靠经验调校农机误差大，现在用手机应用程序就能校准精度。”

昌吉国家农业高新技术产业示范区的电子大屏上，实时显示种植作物生长环境、农业气象监测等相关数据。近年来，新疆持续推广现代农业节水技术、水肥一体化技术，普及飞防植保无人机等新兴农业装备，提高制种能力和质量水平，发展智慧农业。

阿瓦提县一处高标准农田项目建设现场，几台大型挖掘机正开挖沟渠，一车车管道等待安装。“高标准农田建设让农田从小变大、由散变聚，实现全程机械化作业，大幅降低种植成本。”阿瓦提县康泽棉花种植农民专业合作社社员郭超说。

新疆已累计建成高标准农田5989万亩，占永久基本农田的72.8%，计划到2035年逐步把具备条件的永久基本农田全部建成高标准农田，实现高标准农田高效节水全覆盖。

大力发展农产品加工业。中粮屯河昌吉番茄制品有限公司的生产车间里，一颗颗红亮饱满的番茄，经过拣选、破碎、预热、打浆精制等环节变身番茄酱，公司生产的番茄籽油、番茄红素等精深加工高附加值产品畅销国内外市场。

2月7日，自治区党委农村工作会议明确：2025年新疆粮食产能要再增加10亿斤以上，加快推进农业农村现代化，推动新疆农业基础更加稳固、农村地区更加繁荣、农民生活更加红火。自治区农业农村厅党组书记、副厅长谢映周介绍，新疆将实施农产品加工业转型升级行动，促进三产深度融合，培育一批乡村特色产业产值超10亿元镇和亿元村，同时深化农产品市场开拓和品牌营销，让好产品占领大市场、卖出好价钱。

《 人民日报 》（ 2025年02月26日 01 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)

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