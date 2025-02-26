七部门印发意见促进创业带动就业

本报北京2月25日电 （记者邱超奕）近日，人力资源社会保障部等7部门联合印发《关于健全创业支持体系提升创业质量的意见》，着力完善促进创业带动就业的保障制度，培育发展更多创业主体。

意见提出，优化创业培训，提升全过程创业能力。强化创业意识培育，完善创业教育体系，激发劳动者创业意识，培训创新思维。加强创业能力培训，创优“马兰花”创业培训品牌，组织创业训练营，加快开发特色培训项目，实施创业者培育行动。

完善创业服务，提供全方位发展助力。落实落细公共创业服务，推行高效办结创业“一件事”。跟进提供专业化指导，为中小企业提供政策、技术等“一站式”服务。做好再创业帮扶保障服务，加大对创业失败者的扶持力度，帮助他们重树信心、再创新业。

夯实创业孵化，拓展全周期培育扶持。提升创业孵化载体服务质量，降低入驻条件。推行重点项目跟踪扶持孵化模式，在一定周期内给予“跟踪陪跑”帮扶。强化返乡下乡入乡创业支持引导，培育更多乡村创业主体。

组织创业活动，营造全生态创业氛围。搭建资源对接服务平台，更多组织专场对接活动，提高对接效果。选树创业促进就业典型，对吸纳就业多、产业带动效果明显的，按照国家有关规定给予表彰奖励。

意见提出，要加强政策扶持，强化全链条支持保障，优化创业促进就业政策环境。实施财税支持政策，落实税收优惠和一次性创业补贴政策，帮助创业者降低启动成本、减轻经营负担。加大创业融资支持，鼓励降低创业担保贷款门槛，扩大贴息支持范围、提高额度上限。做好稳岗扩岗支持，将不裁员、少裁员的创业主体纳入金融助企稳岗扩岗专项贷款范围，提高单户最高授信额度。强化社会保险支持作用，做好社会保险跨区域转移接续工作，支持创业者跨地区流动。

《 人民日报 》（ 2025年02月26日 04 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)

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