打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

七部门印发意见促进创业带动就业

落实税收优惠和一次性创业补贴政策

2025年02月26日05:45 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　本报北京2月25日电  （记者邱超奕）近日，人力资源社会保障部等7部门联合印发《关于健全创业支持体系提升创业质量的意见》，着力完善促进创业带动就业的保障制度，培育发展更多创业主体。

　　意见提出，优化创业培训，提升全过程创业能力。强化创业意识培育，完善创业教育体系，激发劳动者创业意识，培训创新思维。加强创业能力培训，创优“马兰花”创业培训品牌，组织创业训练营，加快开发特色培训项目，实施创业者培育行动。

　　完善创业服务，提供全方位发展助力。落实落细公共创业服务，推行高效办结创业“一件事”。跟进提供专业化指导，为中小企业提供政策、技术等“一站式”服务。做好再创业帮扶保障服务，加大对创业失败者的扶持力度，帮助他们重树信心、再创新业。

　　夯实创业孵化，拓展全周期培育扶持。提升创业孵化载体服务质量，降低入驻条件。推行重点项目跟踪扶持孵化模式，在一定周期内给予“跟踪陪跑”帮扶。强化返乡下乡入乡创业支持引导，培育更多乡村创业主体。

　　组织创业活动，营造全生态创业氛围。搭建资源对接服务平台，更多组织专场对接活动，提高对接效果。选树创业促进就业典型，对吸纳就业多、产业带动效果明显的，按照国家有关规定给予表彰奖励。

　　意见提出，要加强政策扶持，强化全链条支持保障，优化创业促进就业政策环境。实施财税支持政策，落实税收优惠和一次性创业补贴政策，帮助创业者降低启动成本、减轻经营负担。加大创业融资支持，鼓励降低创业担保贷款门槛，扩大贴息支持范围、提高额度上限。做好稳岗扩岗支持，将不裁员、少裁员的创业主体纳入金融助企稳岗扩岗专项贷款范围，提高单户最高授信额度。强化社会保险支持作用，做好社会保险跨区域转移接续工作，支持创业者跨地区流动。

　　《 人民日报 》（ 2025年02月26日 04 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
数读中国｜一图速览人民币国际化水平稳步提升
　　
央行开展3000亿元MLF操作 期限1年
　　中国人民银行官网截图。 人民网北京2月25日电 （记者罗知之）据中国人民银行官网消息，为保持银行体系流动性充裕，2025年2月25日，人民银行开展3000亿元中期借贷便利（MLF）操作，期限1年，最高投标利率2.20%，最低投标利率1.80%，中标利率2.00%。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2025 by www.people.com.cn. all rights reserved

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部