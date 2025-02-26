本报“雪龙”号2月25日电 （记者谢润嘉）记者2月25日从中国第四十一次南极考察队获悉：日前，考察队在东南极拉斯曼丘陵首次利用已有钻孔开展测井科考作业，获取了钻孔温度、倾角、方位角以及钻孔直径变化等关键参数，为揭示未来气候变化背景下的南极冰盖演化规律提供了重要依据。

此前，中国第四十次南极考察队利用我国自主研发设备，成功钻穿545米厚的冰层及冰岩夹层，获取了连续冰芯样品和基岩样品。

本次考察利用已有钻孔继续开展测井和钻井液回收工作，获取了完整的冰川内部温度剖面数据，测量了钻孔倾角和方位角，同时对钻孔缩径过程开展了持续观测，获取了重要的原位冰川运动参数。

拉斯曼丘陵地区位于伊丽莎白公主地冰盖末端，是东南极冰盖的溢流区之一。冰下地质环境是影响冰盖运动的重要因素，探明南极拉斯曼丘陵地区冰下地质环境，对揭示东南极伊丽莎白公主地末端冰盖的动力学演化机制和物质平衡特征具有重要意义。

《 人民日报 》（ 2025年02月26日 04 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)

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