本报北京2月25日电 （记者谷业凯、李刚）2月24日11时36分，中广核广东陆丰核电项目1号机组完成核岛第一罐混凝土浇筑，标志着该机组主体工程正式开工，广东陆丰核电项目双三代核电机组建设拉开序幕。

广东陆丰核电项目规划建设6台百万千瓦级压水堆核电机组，已核准4台机组。其中，项目5、6号机组采用我国自主三代核电技术“华龙一号”，已分别于2022年9月8日和2023年8月26日开工建设；项目1、2号机组单台机组额定容量为125万千瓦，设计运行寿命60年。项目1号机组工程建设将引入模块化施工、数字化建造、自动化焊接等先进建造技术。

广东陆丰核电项目6台机组全部建成后，预计年发电量约520亿千瓦时，每年可等效替代标准煤1577万吨，减少二氧化碳排放约4269万吨，相当于植树造林约11.7万公顷。

《 人民日报 》（ 2025年02月26日 04 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)

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