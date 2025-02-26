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三峡枢纽春运客货运量双增长

升船机通过旅客较去年同期增93.94%

2025年02月26日05:45 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报北京2月25日电  （记者王浩）记者从中国长江三峡集团有限公司获悉：2025年春运期间三峡枢纽货运量、客运量双双实现同比增长。

　　货运方面，1月14日至2月22日，三峡枢纽累计通过货运量1551万吨。其中，三峡船闸运行1024闸次，通过船舶3642艘次，通过货运量超1538万吨，较去年春运同期增长12.76%，三峡船闸民生物资疏运量超400万吨。三峡升船机有载运行289厢次、通过船舶289艘次。春运期间，“两坝一峡”（三峡大坝、葛洲坝、西陵峡）旅游热力不减。40天内，三峡升船机通过旅客超3.35万人次，较去年春运同期增长93.94%。

　　春运期间，三峡通航建筑物融入了5G、北斗等新技术，实现了船舶过闸全过程全要素的自动化采集全覆盖，提升了通航管理的智能化水平。此外，通航部门对过坝船舶实施联动控制和科学分类调度，强化两坝船闸、三峡升船机的匹配运行，并严格落实过闸船舶100%安检，保障了三峡通航建筑物安全稳定高效运行，助力长江黄金水道畅通无阻。

　　《 人民日报 》（ 2025年02月26日 04 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)
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