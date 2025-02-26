——河北电动自行车以旧换新情况调查

本报记者 万秀斌 张腾扬

河北邢台新河县，工人在蓄电池组装车间工作。

李世强摄（人民视觉）

河北石家庄深泽县，居民通过以旧换新购置新车。

张晓峰摄（人民视觉）

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电动自行车以旧换新关乎群众消费体验，更关乎民生和社会安全。河北省打造“一站式”办理服务平台，积极推动电动自行车以旧换新。通过补贴引导，提升安全性更高车辆比例；加强充电和行驶管理，降低安全隐患；完善分类回收链条，实现资源循环利用……截至2024年底，河北省电动自行车以旧换新置换车辆超46.2万辆，带动新车销售超12亿元。

电动自行车，被广大群众亲切地称为“小电驴”，是短途出行的得力助手。2024年下半年，全国开启电动自行车以旧换新活动。在拥有7000多万人口的河北，电动自行车保有量超2700万辆，以旧换新市场广阔。

不过，电动自行车保有量的快速增长也带来一些问题。近年来，电动自行车起火引发一些住宅火灾，造成严重的人员伤亡和财产损失，备受社会关注。“用合规新车替换老旧车辆，不仅能拉动消费，还能为消防和社会安全筑牢防线。”河北省商务厅流通业发展处处长丁立钢介绍，河北省成立了涵盖16个部门的电动自行车安全隐患全链条整治工作专班，打造“一站式”办理模式，同步推进废旧车回收处理、新车上牌和消防安全管理等工作。

这场“考试”的成绩如何？记者进行了采访。

以旧换新方不方便？

打造“一站式”办理服务平台，一小时内办结各项业务

最近，石家庄市和平西路的电动车专卖店生意红火。走进一家雅迪电动自行车门店，以旧换新活动的广告牌格外显眼，前来选购新车的顾客络绎不绝。

市民冯卫兵推着旧车进店，向店员咨询：“这以旧换新咋操作啊？”店员吴少娟回应：“您用微信搜小程序，领优惠券就能换购新车，需要的话我来帮您操作。”

过去，群众买电动自行车，要到专门的办理点上牌，以旧换新还涉及旧车牌注销，流程繁琐。河北通过打造“一站式”办理服务平台，把车辆销户上牌、旧电池回收、安全指导、收旧价格监管等服务延伸到全省3000家新车销售门店。以前得花两三天跑4个地方办的6项业务，现在只需一辆旧车和一部手机，一小时就能全部办结。

冯卫兵把旧车交给吴少娟，开始挑选新车。面对铅酸电池和锂电池两种车型，他有点纠结。吴少娟介绍：“这两种电池驾驶体验差不多，铅酸电池车重些，不过国家补贴多，按产品售价的20%补贴，每辆最多500元；锂电池车轻便，但补贴少，按售价的10%补贴，每辆最多补300元。”权衡之后，冯卫兵选了更实惠的铅酸电池车。没多久，店员就给他的新车上好绿色车牌。新车原价3300元，旧车被门店以300多元回收，加上补贴，一共省了800多元。

便捷背后是不断完善的流程。中国农业银行河北省分行信用卡中心主任周志强介绍，平台小程序由农行和省商务厅合作开发，农行工作人员负责后台运营。“公安交管部门授权电动自行车门店代办新车上牌，群众不用来回跑。准备好合格证、发票、车架号、车辆照4张照片，再加上一张上牌后人车合影，就能完成备案。”石家庄市公安局交通管理局副局长张敬军介绍。

以旧换新让门店销量大增。“电动自行车销售分淡旺季，这段时间一般是淡季。但最近门店工作日能卖五六辆，周末能卖十几辆，赶上了旺季水平。”吴少娟说。河北省商务厅数据显示，截至2024年底，河北省电动自行车以旧换新置换车辆超46.2万辆，带动新车销售超12亿元，使用补贴资金达2.1亿元，三项指标在各省份中均位居前列。

如何加强电动自行车管理？

完善充电设施建设，避免电池上楼

在以旧换新活动中，为何铅酸电池车补贴比锂电池车高？丁立钢解释，提高铅酸电池新车的补贴标准，就是为了鼓励大家购买安全性更高的铅酸电池电动自行车。

“电动自行车骑久了，电池和线路老化，容易引发火灾，而锂电池的火灾隐患更大。”河北省消防救援总队防火监督处专业技术三级指挥长朱朝介绍。河北省消防部门统计，2024年下半年电动自行车火灾事故中，由锂电池引发的和由铅酸电池引发的比例是3∶1。“锂电池一旦燃烧，速度很快，容易爆燃甚至爆炸，还会释放有毒气体。”朱朝说。

目前，河北以旧换新置换的新车中，超80%是铅酸电池车。除了补贴引导，河北省还加强电动自行车充电和行驶管理，不断完善基础设施建设。石家庄市桥西区的发源小区建于2011年，以高层住宅为主。走进小区，能看到每个单元楼门口都有自行车停车场，里面安装了10多个充电桩。

近年来，河北住建部门把电动自行车停放充电设施纳入新建项目配套，明确了布局和配建比例。在既有小区，利用公共空间设置停放和充电设施；如果小区场地紧张，就依法利用周边公共开放空间设置。发源小区物业公司负责人郭强介绍：“这些充电桩是和中国铁塔公司合作建的，居民扫码就能充电。去年更换的新一代充电桩充好会自动断电，避免过充引发火灾。”

为防止有人私自把电池拎上楼充电，河北在全省高层小区电梯推广安装智慧阻梯设备。“早期的阻梯设备靠摄像头识别电动自行车，现在最新的设备能通过红外识别电池，只要有人拎着电池进电梯，就会报警提醒，电梯也不会上升。”朱朝说。

据河北省消防部门统计，截至2024年底，全省既有小区新增电动自行车充电端口122.5万个，智慧阻梯设备安装了24万个。各地还通过社区宣传、媒体报道等方式，向市民普及电动自行车消防安全知识。

回收的旧车如何处理？

车身和电池分类回收，避免流入二手市场或改装

以旧换新活动回收的旧车怎么处理？如何防止被不良企业非法改装或变卖？这些问题也备受关注。

在邢台市沙河市新城镇的一家电动自行车店门口，店员正忙着整理回收的旧车，进行信息登记、拍照、电池拆解。门店负责人姚路阳说：“我们和商务部门公示的回收企业签了协议，他们定期来回收。旧车的车身和电池，分别由不同企业分类回收。”

河北要求，每个市至少公布2家旧车架回收企业、1家废旧锂电池回收企业和1家废旧铅酸电池回收企业，做好分类回收工作，严禁回收的旧车及相关部件流入二手市场或改装。

为了解旧车的最终去向，记者来到邢台市信都区的冀易分再生资源回收有限公司仓库。只见8000平方米的库房里，上千辆废旧电动自行车排列整齐。公司负责人李江泊介绍：“我们和100多家销售门店签了回收合同，业务覆盖邢台及周边县市。从门店以每辆140元左右的价格收购车架，然后直接运到山东临沂的拆解工厂，车身里的金属都能回收再利用。”

在廊坊市广阳区的绿环环保科技有限公司仓库，工作人员正忙着搬运废旧铅酸电池。绿环公司负责人赵明玉介绍，公司负责分类收集废旧铅酸电池，然后转运到山西、河南或内蒙古的冶炼厂炼铅。“现在我们卖给冶炼厂的废铅酸电池每吨9000多元，冶炼出的还原铅每吨1.7万多元，效益很不错！”赵明玉说。

以旧换新还有哪些堵点？

换车补差较大、锂电池回收难等有待解决

记者采访了解到，电动自行车以旧换新目前还存在一些困难和堵点。

临时白牌是河北省对不符合强制性国家标准的电动自行车发放的临时过渡牌照。一些挂临时白牌的群众反映，虽然以旧换新有补贴，旧车也能折价，但新车价格常在两三千元，优惠后自己仍要掏2000多元，对部分经济困难家庭来说压力不小。还有群众说：“这车子我骑了好几年了，虽说旧了点，但还能骑。”

根据《河北省电动自行车管理条例》，非国标电动自行车上白牌，过渡期3年，2025年4月30日后将禁止上路。“现在路上的临时白牌车，当年上牌时就已落后于标准，车体和电池老化严重，安全隐患很大。交警执勤时遇到挂临时白牌的车主，也会耐心劝导，公安交管部门正在调研困难家庭换车的具体情况。”石家庄市公安局交管局秩序大队教导员陈忠伟介绍。

在充电桩建设方面，实现老旧小区全面覆盖难度较大。消防部门人员介绍，给无电梯的老旧小区配建充电设施时，常选边角位置改造，但老旧小区空间有限，部分小区没地方建充电桩。为此，河北省在商场、机关单位等公共区域建设充电桩，尽量满足居民需求。

另外，铅酸电池已形成相对完整的回收闭环，废旧铅酸电池作为危废品，有明确的环保标准和监管部门。而废旧锂电池回收处理参考标准少，没有直接监管部门，流通去向也不明确。“一些群众不知道废旧锂电池往哪卖，有的甚至直接扔掉。”邢台玥腾新能源科技有限公司负责人陈为鹏介绍，随着锂电池汽车、电动自行车的普及，未来废旧锂电池回收市场前景广阔，电动自行车以旧换新活动有助于完善回收网点，为行业发展带来新机遇。





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《 人民日报 》（ 2025年02月26日 08 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)

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