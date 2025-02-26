突破银幕边界，带动相关产业发展

本报记者 程 焕 龚相娟 吴 君

今年，《哪吒之魔童闹海》（以下简称《哪吒2》）燃爆大屏幕，目前票房仍在稳步上升中。在银幕之外，“哪吒”还带火了餐饮住宿、文化旅游、特色农产品等相关行业，成为激活更多经济价值的关键引擎。

影院满座，拉动周边商圈消费

宽32.16米、高18.17米的巨大银幕，在12.1声道音响系统和两台激光放映机的加持下，每位观众都能享受到沉浸式的观影体验。随着《哪吒2》的热映，贵州省贵阳市云岩区的越界影城，人气持续高涨，即使每天排映5场也几乎场场坐满，自2月17日以来，该影院已多日登顶全国影院票房第一。

“大屏幕看大片果然不同凡响，很多细节都展现了出来，这趟真没白来。”坐进超大银幕的IMAX GT影厅，来自湖北的游客刘燕大呼过瘾。趁着这次观影机会，她还准备在贵阳多玩两天，再体验一把当地美景美食。据介绍，和刘燕一样的外地影迷为贵阳这家影院贡献了40%的票房。除了周边省份，影院甚至还吸引了不少来自北京、辽宁、陕西等地的影迷。

清洗外墙、增加绿化、铺设地砖……影城努力抓住这个难得机会，对相关服务和设施进行改善。影城区域经理冯志鹏介绍，影院日均观影人数高达3500人，除了提供免费行李寄存及免费停车3小时等服务外，影院还与周边部分酒店联动，凭电影票住宿能享受一定的折扣优惠。

据统计，电影热映期间，越界影城周边酒店的搜索量同比增长超3倍，入住率提高了40％，电影院附近美食的搜索量环比春节前一周增长了376％。

文旅升温，主题旅游线路上新

《哪吒2》中的天津元素为影片增添了独特的魅力。影片中部分角色一口地道的天津话，激发了观众对哪吒传说发源地的想象，也推动陈塘庄文旅迅速升温。

走进位于天津市河西区的陈塘庄哪吒小镇，入口处墙上的“哪吒身份证”吸引游客纷纷合影。园区内，“哪吒出世”墙绘、哪吒形象雕塑、混天绫造型的天花板等元素随处可见，“哪吒闹海传说”也于十几年前列入河西区区级非遗代表性项目名录。

在电影上映前，河西区打造了“天津首个神话主题园区”和“天津首个沉浸式妆造园区”哪吒小镇。电影热映后，天津旅游集团趁势推出“哪吒带你逛天津”主题旅游线路，包括“桥”见海河半日游、寻踪非遗传承半日游、海洋探秘一日游等。不少游客看过电影后，选择来这里品尝干煸鱿鱼丝、天津藕粉等“电影周边菜”。

随着“哪吒”IP的持续走红，天津还积极举办多种关联活动。2月22日举办的“2025年全国消费促进月暨京津冀消费季”活动现场，“哪吒文化体育嘉年华”展台上，古灵精怪的哪吒形象一亮相，就吸引了不少观众围观打卡，乾坤圈、联名明信片、定制T恤、定制足篮排球、主题挂毯等多种文创产品琳琅满目，为文化消费增添亮点。

莲藕热销，特色农产品出圈

2月21日，北京市新发地农产品博览中心，一场以“洪湖莲藕”为主题的推介会正在举行。“别看我小胳膊小腿的，那可是蕴含着天地间至真至纯的仙气……”舞台上，戴着项圈、扮成哪吒模样的工作人员，正推介一根3.25米长的洪湖莲藕。

电影《哪吒2》里，太乙真人用藕粉为哪吒和敖丙重塑肉身的片段让人记忆深刻；影片外，不少人对藕制品也产生了强烈的尝鲜意愿。“1月29日至2月23日，湖北洪湖莲藕全产业链销售额达5.82亿元，同比增长51%。”洪湖莲藕事业发展中心负责人张献忠说。

洪湖莲藕能借势形成热销，除了当地能巧借文化热点来助推农产品市场，也离不开其自身的产品多样性。目前，洪湖市莲藕及相关产品种植面积有22万亩，莲藕系列生产经营主体有135家，年加工莲藕系列产品20万吨，位列全国县市前列。

“我们正在与相关文化企业对接，对莲藕产品进行形象包装和产品联名，推出相关文创+农业的产品，积极扩大品牌影响力。”张献忠介绍。

《 人民日报 》（ 2025年02月26日 08 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)

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