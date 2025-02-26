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老旧农机报废更新范围扩大

再次提高部分重点机具补贴标准

2025年02月26日05:46 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报北京2月25日电  （记者郁静娴）近日，农业农村部、国家发展改革委、财政部、国家粮食和物资储备局联合印发《关于实施好2025年农业机械报废更新补贴政策的通知》（以下简称《通知》），要求继续实施好农机报废更新补贴政策，加力推进老旧农机报废更新，加快农机结构调整。

　　《通知》明确，进一步扩大报废补贴范围，在原有9个农机种类基础上将水稻抛秧机、田间作业监测终端、植保无人机、粮食干燥机（烘干机）、色选机、磨粉机新增纳入报废更新补贴范围；同时各省份可聚焦粮食和重要农产品稳产保供，推进“优机优补”“有进有出”，结合实际将自行确定的报废更新补贴农机种类范围上限由6个提高至12个。继续实施2024年提标准相关政策，再次提高部分重点机具补贴标准，报废水稻抛秧机并新购置同种类机具，按不超过50%提高补贴标准；报废并更新购置采棉机，单台最高报废补贴额由6万元提至8万元；报废并更新农用北斗辅助驾驶系统、田间作业监测终端、植保无人机，按50%提高报废补贴标准。

　　《通知》强调，各省份要加强资金使用监管，管好用好支持农机报废更新的超长期特别国债资金，开展好相关机具的报废更新补贴工作；要立足便民利民和提高效率，强化政策实施保障，进一步加强农机报废回收拆解体系建设，加快农机回收拆解企业培育和网点布局，鼓励根据实际将回收环节和拆解环节分开，探索提升补贴资金兑付效率新路径；要强化监管和风险防范，紧盯机具回收、机具核验、报废拆解、资金兑付等关键环节，严厉打击信息造假、以小充大报废、一机多地报废、单机多次报废、废件拼机报废等骗补套补行为，确保政策高效规范实施。

　　《 人民日报 》（ 2025年02月26日 08 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)
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