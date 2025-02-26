本报北京2月25日电 （记者谷业凯）国家知识产权局25日举行新闻发布会，介绍上海建设国际知识产权保护高地情况。上海市知识产权局局长芮文彪说，2024年，上海每万人口高价值发明专利拥有量达57.9件，同比增长15.3%；PCT国际专利申请量为6822件，同比增长10.3%；有效注册商标量达到278.93万件，同比增长6.7%；作品版权登记数突破45万件，同比增长9.05%。

近年来，上海加快推动专利转化运用，先后出台多轮促进科技成果转移转化的行动方案，实施成果赋权、单列管理等一系列专项改革，有力推动了科技成果转化和产业化。2024年，上海的科研机构知识产权类技术合同成交数为6773件，成交金额逾238亿元，其中知识产权类技术合同金额占比达65%；39家试点单位赋权专利成果215项，转化金额超过11亿元，孵化公司153家，吸引了超过68亿元的社会资金注入，平均每项专利成果吸纳社会资金超过3600万元。

《 人民日报 》（ 2025年02月26日 11 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)

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