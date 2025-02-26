张凌寒

近年来，生成式人工智能热潮席卷全球，给世界带来巨大机遇的同时，也带来难以预知的各种风险和复杂挑战。人工智能全球治理的讨论与合作在多个层面展开，逐渐扩展至以法律规制和技术标准为核心的制度建构。

人工智能治理的议题涵盖广泛，涉及人工智能技术开发、部署、应用中的伦理道德与行为规范，以及人工智能带来的产业结构变化、社会权力结构变化、地缘政治影响、人类生存风险等诸多方面。人工智能的技术特性，使其既具有互联网服务应用的广泛性、赋能性，又具有作为基础设施对国家安全的重要影响。这决定了其治理体系在设计之初就需要兼顾促进创新的发展目标和防范风险的安全需求。

在人工智能的国际治理中，近年来初步形成了多个互相竞争合作的板块，其中以一些人工智能安全峰会与联合国框架下的国际合作最为引人关注。2023年11月，首届全球人工智能安全峰会在英国布莱奇利园举行，确立了人工智能安全治理的全球共识，包括中国在内的28国及欧盟签署宣言。2025年2月，在法国巴黎举办了人工智能行动峰会，包括法国、中国、印度、欧盟在内的多个国家和国际组织共同签署了《关于发展包容、可持续的人工智能造福人类与地球的声明》。联合国在其框架下积极推进人工智能治理全球合作，尤其是具有包容性的、普惠的人工智能全球治理。2023年10月，联合国秘书长古特雷斯宣布成立人工智能高级别咨询机构，并形成《以人为本的人工智能治理》报告。2024年9月，联合国举办未来峰会，通过《全球数字契约》，倡导开启人工智能治理的全球对话，推动人工智能技术负责任发展。

中国积极参与和引领人工智能全球治理进程，向世界贡献了重要的人工智能治理观。一是以人为本促进发展。在我国既有人工智能治理实践中，坚持发展与安全并重，强调以人为本、智能向善，让人工智能技术真正助力全球发展事业，赋能人类美好生活。中国发布的《全球人工智能治理倡议》《人工智能全球治理上海宣言》也充分体现了这一立场。二是加强能力建设，弥合数字鸿沟。我国积极加强与全球南方国家的人工智能能力建设合作。去年7月，联合国大会协商一致通过中国主提的加强人工智能能力建设国际合作决议，140多国参加决议联署。中国—金砖国家人工智能发展与合作中心也于去年成立。这些举措旨在缩小国家间及国家内部在人工智能及其他数字领域存在的差距，针对发展中国家在人工智能设计、开发、部署和使用上面临的独特挑战，提供了加强南北合作、南南合作和三方合作的破局之道。三是推动人工智能发展共治共享。人工智能全球治理应坚持广泛参与、协商一致原则，在充分尊重各国政策和实践差异性的基础上，推动形成广泛国际共识。

整体来看，目前全球人工智能治理中，各国已就伦理道德和原则开展了大量讨论，但相关法律规范、国际条约和治理机构仍处于起步阶段，需将不断探索的各类举措汇聚成以国际法和可持续发展目标为基础、连贯一致、可互操作的整体设计，并随着技术发展进步不断作出调整。去年在上海举行的2024世界人工智能大会暨人工智能全球治理高级别会议将会议主题确定为“以共商促共享 以善治促善智”，体现了《全球人工智能治理倡议》的核心要义，反映了国际社会的共同呼声。中方将一如既往支持各国在人工智能治理中秉持共同的安全观，协力促进人工智能治理，增强发展中国家在人工智能全球治理中的代表性和发言权，推动人工智能更好提升人类福祉。

（作者为中国政法大学数据法治研究院教授、联合国人工智能高级别咨询机构中方专家）

《 人民日报 》（ 2025年02月26日 16 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)

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