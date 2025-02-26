2024年我国安全应急装备重点领域产业规模超9200亿元

本报记者 刘温馨

图①：云南迪庆藏族自治州，行者X500多旋翼无人机在进行滑坡体三维数据采集测试工作。

代 强摄

图②：“哮天犬”机器狗正在进行各项功能测试。

陈文青摄

图③：徐工消防安全装备公司生产的高空作业平台。

白伟光摄

习近平总书记指出，“要巩固壮大实体经济根基，把集成电路、网络安全、生物医药、电力装备、安全应急装备等战略性新兴产业发展作为重中之重，着力打造世界级先进制造业集群。”

洪水过后，清淤机器人爬坡越坎，轻松清除河流湖泊、排水管道内的各种复杂泥质；高层住宅楼发生火灾，逃生缓降器助力被困人员稳稳降落、脱离险境……安全应急装备产业是为自然灾害、生产事故等各类突发事件提供安全防范与应急准备、监测与预警、处置与救援等专用产品和服务的产业。

目前，我国安全应急装备产业发展情况如何？行业有哪些新变化、新亮点？记者进行了采访。

产业蓬勃发展

近3年，安全应急装备重点领域产业规模年均增长10%左右

2023年，工业和信息化部等5部门印发实施《安全应急装备重点领域发展行动计划（2023—2025年）》。此后，安全应急装备产业迎来快速发展期。2024年，我国安全应急装备重点领域产业规模超过9200亿元，近3年年均增速保持在10%左右。

监测装备预警更准。

以前，井下调度靠人盯守；现在，AI上岗“值班”。作为内蒙古自治区智能化示范煤矿，红庆梁煤矿实现了智能监测系统全覆盖。“通过在矿井危险区域设置电子围栏，区域内人员违章行为识别率达99%以上，有效保障生产安全。”徐州科瑞矿业科技有限公司董事长刘年胜说。

截至2024年6月底，全国已累计建成智能化采煤工作面2201个、掘进工作面2269个。国家矿山安全监察局有关负责人表示，接下来将推进矿山安全风险监测预警“一张网”建设应用，持续提升矿山本质安全水平。

救援装备性能更强。

列装！近日，山东青岛市消防救援支队迎来两名新“战友”——四足消防机器狗。

它能承受零下20摄氏度至55摄氏度的温差考验，还具备40公斤的负重能力和优异的防水防尘性能，搭载的气体传感器可以精准检测并回传可燃有毒气体数据。“未来，消防机器狗有望代替消防救援人员深入险境，降低救援风险。”青岛市消防救援支队信息通信处工作人员沈啸说。

新兴际华研制出射程大于150米的超大流量远射程消防炮，破解大型石油储罐全液面火灾救援难题；徐工消防生产的救援车辆实现挖、破、抓、剪、切、吊等多功能集合……近年来，越来越多新技术、新装备成为应急救援的好帮手。“2024年，全国生产安全事故总量同比下降11%，部分归因于安全应急装备的普及应用。”应急管理部科技和信息化司有关负责人表示。

智能装备应用更广。

PS—SAR1000便携式地基合成孔径雷达、行者X500多旋翼无人机、AA10激光航测系统、C30倾斜摄影相机……今年2月初，四川宜宾市筠连县突发山体滑坡，华测导航随即派出技术团队携带应急智能装备赶赴一线。

“以前测绘靠人工，耗时长、误差大。现在，我们采用‘无人机+激光雷达+倾斜摄影’协同的办法，能够快速精准还原滑坡碎屑流走向、房屋位移轨迹等关键信息。”华测导航副总裁侯勇涛说，通过输出滑坡体坡向与坡度分析图，可为指挥中心研判现场二次滑坡风险与潜在风险点提供数据支撑，保障现场救援人员安全。

近年来，随着人工智能、物联网、大数据、5G等新技术的快速发展，安全应急装备从传统的机械化、单一功能向智能化、集成化方向转变。预计2025年，全球智能应急装备市场规模将达200亿美元，中国市场占比将超40%。

场景不断拓展

面对新需求，一批技术新、市场广的安全应急装备应运而生

随着经济社会的不断发展，自然灾害与生产安全场景呈现出许多新变化、产生不少新需求，一批技术新、市场广的安全应急装备应运而生。

多元定位，推出新品。

伴随新能源车的快速发展，“锂电池起火难灭”成为消防救援的一个难题。

“我们研发的汽车锂电池箱自动灭火装置可以做到火灾‘早发现、早处置’。”徐州克林斯曼安防科技有限公司总经理王存惠说，传感器发出报警信号后，车辆将自动切断电源，为乘客提供逃生时间。

深耕行业，提升标准。

“近年来矿山开采深度不断增加，我国不少矿井开始关注高温热害危险，各地对于矿井降温技术装备的需求十分迫切。”江苏省安全应急装备技术创新中心主任施卫祖说。

为此，创新中心推出项目“揭榜挂帅”，中国矿业大学科研团队积极响应，针对矿井地面集中降温系统关键核心部件高低压耦合输冷装置进行研发，目前项目已进入结题阶段。

走进生活，服务民生。

打开购物软件，搜索“家庭应急包”，从家用灭火器、多功能斧到应急手电、急救药品，各类产品琳琅满目。

“当前，全社会安全应急文化正在加速形成，个人和家用安全应急市场前景广阔。”维普安全科技有限公司副总经理邵宽红介绍，公司针对家用应急、地震自救、野外露营等场景设计了多款功能齐全、携带方便的应急包。

日前，工业和信息化部发布《家庭安全应急重点产品行业规范条件（2025版）》《家庭安全应急重点产品行业规范公告管理办法》，推动家庭安全应急装备行业规范发展。“接下来，我们还将发布首批家庭重点安全应急产品行业公告企业名单并加强宣传推广，拓宽家庭安全应急产品推广渠道，满足日益增长的家庭安全应急需求。”工业和信息化部安全生产司司长罗志坚说。

集群效应显现

已有17个省份布局培育26个安全应急装备产业发展集聚园区

吉安矿业深耕煤自燃领域，开发出近30种灭火新材料；三森科技自动换绳机打破国外垄断，成为应急管理部首批“四个一批”重点推广装备……从产品设计、机械加工、软件开发到系统集成，徐州高新区国家安全应急产业示范基地已集聚相关行业企业800余家，产业规模超800亿元，成为全国安全应急装备产业门类最齐全的区域，被称作“中国安全谷”。

“从零起步，园区在10多年间迅速成长为安全应急装备产业集聚发展的高地。”徐州高新区管委会常务副主任戴雷说，这个产业是多业态交叉、多技术支撑的融合产业，我们依托丰厚的科研资源和工程机械制造产业集群，积极拓展安全应急装备产业链条，提升产业综合影响力。

近年来，各地相继出台政策措施，推动一批特色鲜明、优势突出的安全应急装备产业集群落地成长，集群效应不断显现——

京津冀地区，打造首个安全应急装备国家级先进制造业集群，形成以河北石家庄、唐山为核心区，以北京丰台区、房山区和天津滨海新区等为重点区的“2+6”产业集群格局，拥有国家级技术创新平台82家。

广东江门安全应急产业园，规划用地1.2万亩，汇聚企业数量近300家，构建起产业园区、重点实验室、科普中心、物资储备中心、应急管理学院有机结合的发展格局。

工业和信息化部数据显示，全国已有17个省份培育了26个安全应急装备产业发展集聚园区，构建起包括东部引领带、中部连接轴、西部崛起带在内的“两带一轴”空间布局。

“经过多年发展，当前我国安全应急装备产业已具备快速发展的社会条件、技术基础和经济能力，前景广阔、未来可期。”罗志坚表示，接下来将全力推动产业高质量发展，不断提升安全应急装备现代化水平——

加强顶层设计。研究编制《“十五五”安全应急装备产业高质量发展规划》，加强政策衔接，明确发展目标、重点任务、实施路径和政策举措，为“十五五”期间产业发展提供科学指引。

强化技术创新。通过“揭榜挂帅”等方式组织联合技术攻关，形成一批技术先进、质量优良、满足实战需求的装备。积极打造产业技术基础公共服务平台、中试平台，促进科技成果转移转化。组建安全应急装备标准化工作组，加快推动重点领域标准制修订工作。

优化产业生态。发布装备典型案例和推广目录，明确性能指标、使用场景等，增强供需适配。鼓励有条件地区创建安全应急装备产业特色园区和产业集群，促进产业链上下游企业集聚发展，推动创新链、产业链、资金链、人才链深度融合。

《 人民日报 》（ 2025年02月26日 18 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)

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