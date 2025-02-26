打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

建造好房子 居住更舒心（观象台）

丁怡婷
2025年02月26日05:48 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　下功夫建造好房子，让大家住得放心、用得便捷，是适应人民群众新期待、行业发展新趋势的重要举措

　　

　　前段时间，笔者采访好房子建设，一些巧思让人印象深刻：卫生间上下层排水有噪声，同层排水技术加静音管有效缓解；小户型面积有限，可移动墙体灵活调整，客厅卧室自由切换……

　　市场积极推出好房子，源于我国房地产市场供求关系发生的重大变化。从三代人挤在逼仄房间里的筒子楼、大杂院，到拥有独立厨卫、社区配套完善的小高层、电梯房，我国城镇居民人均住房建筑面积已提升至超40平方米。房地产市场已经从主要解决“有没有”转向解决“好不好”，人民群众对住房的功能、质量有了新的更高需求。应当说，下功夫建造好房子，让大家住得放心、用得便捷，是适应人民群众新期待、行业发展新趋势的重要举措。

　　建造好房子，关键在于解痛点。当前，我国住房整体品质与群众期待还存在一定差距，特别是隔音差、渗漏、反味等问题，成了不少百姓生活中的操心事、烦心事。下功夫建造好房子，应当提升标准、优化设计、选用好材，例如在墙体、卫生间等关键部位，采用品质优良的防水涂料，管道连接严密，防止漏水渗水。把质量“底线”问题解决好，才能整体提高居住品质。

　　建造好房子，还得体现“升级感”。就拿层高来说，当前我国一些房子“裸高”较低，再加上后期地板、吊顶等装修，空间更显局促。这两年，一些地方修订住宅设计标准，比如天津将原标准“住宅层高宜为2.8米”调整为“住宅层高不应低于3.0米”。适当调高层高，既有助于住宅通风、采光和日照，也方便新风系统、地暖等设备的安装。再比如，一些居民外出，总担心家门是否关好、电源是否没关，借助智能家居系统，可以远程一键控制；有的房子采用空气源热泵系统，每个房间能设置温度湿度，没人时还可打开低能耗模式。总而言之，好房子就是要绿色、低碳、智能、安全，让群众住得称心、舒适。

　　当然，好房子并不等于高端豪宅，关键要立足实际，满足不同居住习惯、不同年龄段偏好、不同经济能力群体需求。例如，有的老旧小区结合适老化改造，给房间安装移动扶手、床下感应灯、防跌倒报警器等，方便老年人使用，花费不高照样能成为好房子。

　　当前，我国正在积极构建房地产发展新模式，房地产市场从追求速度与数量转为拼高质量、新科技、好服务。推进好房子建设，有利于引领住房供给体系和结构变化，倒逼行业转变发展理念、构建新模式，从而更好满足多样化住房需求，提振住房消费，推动房地产市场止跌回稳。

　　从扩大国内需求的角度看，推进好房子建设有利于带动上下游产业发展。无论是保温、防水等高性能新材料，还是人工智能、物联网、机器人等技术在住房领域应用，抑或养老、托育、家政等生活服务，都蕴藏着巨大的市场潜力。

　　也应看到，好房子建设，涵盖设计、材料、建造、物业服务等多环节，也涉及住房城乡建设、自然资源、财政、金融等多部门，是一项系统性工程，需要久久为功。住房和城乡建设部提出，支持城市政府因城施策，增加改善性住房特别是好房子供给。当前，不少地方推出支持政策、积极开展实践探索。例如，江苏引导金融机构加大对高品质住宅项目信贷支持力度、降低融资成本；江西针对群众反映强烈的住宅隔音、房屋渗水、墙面空鼓等常见问题，组织开展科技攻关。通过强化标准引领、完善政策举措、加强产业支撑，将为好房子建设奠定坚实基础。

　　因地制宜、循序渐进，下功夫建造好房子，居民的居住品质和幸福感将不断提升。

　　《 人民日报 》（ 2025年02月26日 18 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
数读中国｜一图速览人民币国际化水平稳步提升
　　
央行开展3000亿元MLF操作 期限1年
　　中国人民银行官网截图。 人民网北京2月25日电 （记者罗知之）据中国人民银行官网消息，为保持银行体系流动性充裕，2025年2月25日，人民银行开展3000亿元中期借贷便利（MLF）操作，期限1年，最高投标利率2.20%，最低投标利率1.80%，中标利率2.00%。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2025 by www.people.com.cn. all rights reserved

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部