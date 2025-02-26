丁怡婷

下功夫建造好房子，让大家住得放心、用得便捷，是适应人民群众新期待、行业发展新趋势的重要举措

前段时间，笔者采访好房子建设，一些巧思让人印象深刻：卫生间上下层排水有噪声，同层排水技术加静音管有效缓解；小户型面积有限，可移动墙体灵活调整，客厅卧室自由切换……

市场积极推出好房子，源于我国房地产市场供求关系发生的重大变化。从三代人挤在逼仄房间里的筒子楼、大杂院，到拥有独立厨卫、社区配套完善的小高层、电梯房，我国城镇居民人均住房建筑面积已提升至超40平方米。房地产市场已经从主要解决“有没有”转向解决“好不好”，人民群众对住房的功能、质量有了新的更高需求。应当说，下功夫建造好房子，让大家住得放心、用得便捷，是适应人民群众新期待、行业发展新趋势的重要举措。

建造好房子，关键在于解痛点。当前，我国住房整体品质与群众期待还存在一定差距，特别是隔音差、渗漏、反味等问题，成了不少百姓生活中的操心事、烦心事。下功夫建造好房子，应当提升标准、优化设计、选用好材，例如在墙体、卫生间等关键部位，采用品质优良的防水涂料，管道连接严密，防止漏水渗水。把质量“底线”问题解决好，才能整体提高居住品质。

建造好房子，还得体现“升级感”。就拿层高来说，当前我国一些房子“裸高”较低，再加上后期地板、吊顶等装修，空间更显局促。这两年，一些地方修订住宅设计标准，比如天津将原标准“住宅层高宜为2.8米”调整为“住宅层高不应低于3.0米”。适当调高层高，既有助于住宅通风、采光和日照，也方便新风系统、地暖等设备的安装。再比如，一些居民外出，总担心家门是否关好、电源是否没关，借助智能家居系统，可以远程一键控制；有的房子采用空气源热泵系统，每个房间能设置温度湿度，没人时还可打开低能耗模式。总而言之，好房子就是要绿色、低碳、智能、安全，让群众住得称心、舒适。

当然，好房子并不等于高端豪宅，关键要立足实际，满足不同居住习惯、不同年龄段偏好、不同经济能力群体需求。例如，有的老旧小区结合适老化改造，给房间安装移动扶手、床下感应灯、防跌倒报警器等，方便老年人使用，花费不高照样能成为好房子。

当前，我国正在积极构建房地产发展新模式，房地产市场从追求速度与数量转为拼高质量、新科技、好服务。推进好房子建设，有利于引领住房供给体系和结构变化，倒逼行业转变发展理念、构建新模式，从而更好满足多样化住房需求，提振住房消费，推动房地产市场止跌回稳。

从扩大国内需求的角度看，推进好房子建设有利于带动上下游产业发展。无论是保温、防水等高性能新材料，还是人工智能、物联网、机器人等技术在住房领域应用，抑或养老、托育、家政等生活服务，都蕴藏着巨大的市场潜力。

也应看到，好房子建设，涵盖设计、材料、建造、物业服务等多环节，也涉及住房城乡建设、自然资源、财政、金融等多部门，是一项系统性工程，需要久久为功。住房和城乡建设部提出，支持城市政府因城施策，增加改善性住房特别是好房子供给。当前，不少地方推出支持政策、积极开展实践探索。例如，江苏引导金融机构加大对高品质住宅项目信贷支持力度、降低融资成本；江西针对群众反映强烈的住宅隔音、房屋渗水、墙面空鼓等常见问题，组织开展科技攻关。通过强化标准引领、完善政策举措、加强产业支撑，将为好房子建设奠定坚实基础。

因地制宜、循序渐进，下功夫建造好房子，居民的居住品质和幸福感将不断提升。

《 人民日报 》（ 2025年02月26日 18 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经