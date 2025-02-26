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北京圆明园遗址公园推出VR大空间体验项目

智慧旅游为景区注入新活力（消费万花筒）

本报记者 王 珂
2025年02月26日05:49 | 来源：人民网－人民日报
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　　戴上VR（虚拟现实）设备走进体验空间，不仅能身临其境地漫步于圆明园的角角落落，欣赏精美的建筑、华丽的装饰和十二兽首国宝，还能与虚拟的历史人物互动……近日，在北京市海淀区圆明园遗址公园内的海棠书院，《梦回圆明园》VR大空间体验项目吸引了不少游客前来打卡。

　　“这种沉浸式体验让我仿佛置身于历史之中，太难忘了。”一位体验完项目的游客兴奋地说。

　　“我们围绕圆明园IP，运用先进的大空间追踪技术，1∶1复刻历史古迹，再现历史场景，同时还融合了富有创意的周边文创产品和独特的数字藏品，全方位、多维度地展现历史文化。”《梦回圆明园》出品方风语筑公司副总经理宋晓东说。

　　移步“圆明园·720  穿越飞船”项目，随着光影变幻，游客可以乘坐飞行平台进入一个虚拟世界。特效风、雨、气味等感官刺激让体验更加逼真。工作人员介绍，项目运用720度胶囊型屏幕技术、虚拟现实影像技术、飞行动感特效技术等，增加了互动性和趣味性。

　　离开“穿越飞船”，坐上“圆明园·时光巴士”（AI智慧旅游车），随着车体移动，透过车窗，可以裸眼看到古代建筑与现实环境的完美融合。“车窗不是普通的玻璃窗，而是透明的OLED屏幕。时光巴士通过XR（扩展现实）、实景3D扫描等技术，数字化还原圆明园的历史风貌及人文情景。”现场工作人员说。

　　圆明园管理处主任邱文忠说，借助三维扫描、虚拟现实、增强现实等数字化手段，“万园之园”圆明园得以重现。圆明园西洋楼遗址区、澹泊宁静遗址考古发掘现场以及118件馆藏文物完成数字化信息采集，建立了数字文物库及纹样库，人们足不出户就可以“云观展”。

　　智慧旅游蓬勃发展，科技与文化的深度融合为景区注入新活力。文化和旅游部资源开发司相关负责人表示，将继续积极探索文化、旅游和科技融合有效机制，加快发展以智能交互、沉浸体验等为特征的新型业态，更好满足人民群众美好生活新期待。

　　《 人民日报 》（ 2025年02月26日 19 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)
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