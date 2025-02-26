打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

强化“科技内核” 因地制宜发展农业新质生产力

——农业专家解读中央一号文件

马爱平
2025年02月26日08:36 | 来源：科技日报
小字号

原标题：强化“科技内核” 因地制宜发展农业新质生产力

“今年的中央一号文件首次提出‘以科技创新引领先进生产要素集聚，因地制宜发展农业新质生产力’，这为我国农业高质量发展指明了突破方向和着力点。”2月25日，农业农村部农村经济研究中心主任金文成在接受科技日报记者采访时表示。

在农业农村部农村经济研究中心副研究员张哲晰看来，发展农业新质生产力是实现从农业大国迈向农业强国的迫切需求，更是抢占全球农业科技制高点、提升国际竞争力的战略抉择。

“农业新质生产力的内涵丰富，包括现在的生物育种技术、无人机技术、人工智能技术和数字技术等，这些应用能够有效改变农业生产发展的状况，对我们加快农业现代化进程具有重要意义。”金文成说，党的十八大以来，我国农业不仅实现了增产、增收，还实现了降碳、减污、扩绿、增长协同。从一定意义上讲，我国农业已经跨越了“库兹涅茨曲线”拐点，实现了经济增长与环境污染脱钩的高质量发展。

面向未来，如何因地制宜探索差异化发展路径，更好释放新质生产力对推动农业高质量发展的赋能提效作用？

对此，安徽省农业科学院副院长赵皖平认为，农业新质生产力的核心在于强化“科技内核”。“‘科技内核’涵盖种源创新、智能装备提升、资源效能提高、产业形态创新等多个方面。因此，要加强种源核心技术攻关、生物育种体系建设；要革新智能装备，包括无人化农场系统、北斗导航精量播种、智能水肥一体化等数字农业技术；要提升资源效能，重点推进盐碱地改良、旱作节水农业和耕地质量数字化监测；要创新产业形态，发展工厂化育苗、智慧农业等。”赵皖平说。

此外，强化“科技内核”，还须统筹科技力量，全面提升农业创新质效。张哲晰建议，建强国家农业战略科技力量，并构建各级各类创新主体各有侧重、优势互补、同向发力的农业科技创新体系，推进农业科技力量握指成拳；以农业科技重大项目等为抓手，聚焦农业领域关键核心技术、重大科学问题等打好攻坚战，加快推进原创性、颠覆性的科技创新；加强企业科技创新主体地位，激活以市场应用为导向、企业为主导、产学研深度融合的农业科技创新平台效能，加速重大科技成果产业化、市场化、全链条高质量转化应用进程，同时提高企业在科技顶层设计、重大决策方面的参与度和话语权。

“需要注意的是，我国各地区发展情况不同，要摒弃‘串联式’现代化发展的传统逻辑，构建‘并联式’发展的新逻辑。”金文成表示，要加快顶层谋划布局，在宏观层面确立农业新质生产力中长期战略目标，分层次探索建立整省、整市试点；研判阶段性工作重点，发布农业新质生产力应用场景创新机会清单和能力清单。

（科技日报北京2月25日电）

(责编：罗知之、陈键)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
数读中国｜一图速览人民币国际化水平稳步提升
　　
央行开展3000亿元MLF操作 期限1年
　　中国人民银行官网截图。 人民网北京2月25日电 （记者罗知之）据中国人民银行官网消息，为保持银行体系流动性充裕，2025年2月25日，人民银行开展3000亿元中期借贷便利（MLF）操作，期限1年，最高投标利率2.20%，最低投标利率1.80%，中标利率2.00%。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2025 by www.people.com.cn. all rights reserved

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部