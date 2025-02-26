马爱平

原标题：强化“科技内核” 因地制宜发展农业新质生产力

“今年的中央一号文件首次提出‘以科技创新引领先进生产要素集聚，因地制宜发展农业新质生产力’，这为我国农业高质量发展指明了突破方向和着力点。”2月25日，农业农村部农村经济研究中心主任金文成在接受科技日报记者采访时表示。

在农业农村部农村经济研究中心副研究员张哲晰看来，发展农业新质生产力是实现从农业大国迈向农业强国的迫切需求，更是抢占全球农业科技制高点、提升国际竞争力的战略抉择。

“农业新质生产力的内涵丰富，包括现在的生物育种技术、无人机技术、人工智能技术和数字技术等，这些应用能够有效改变农业生产发展的状况，对我们加快农业现代化进程具有重要意义。”金文成说，党的十八大以来，我国农业不仅实现了增产、增收，还实现了降碳、减污、扩绿、增长协同。从一定意义上讲，我国农业已经跨越了“库兹涅茨曲线”拐点，实现了经济增长与环境污染脱钩的高质量发展。

面向未来，如何因地制宜探索差异化发展路径，更好释放新质生产力对推动农业高质量发展的赋能提效作用？

对此，安徽省农业科学院副院长赵皖平认为，农业新质生产力的核心在于强化“科技内核”。“‘科技内核’涵盖种源创新、智能装备提升、资源效能提高、产业形态创新等多个方面。因此，要加强种源核心技术攻关、生物育种体系建设；要革新智能装备，包括无人化农场系统、北斗导航精量播种、智能水肥一体化等数字农业技术；要提升资源效能，重点推进盐碱地改良、旱作节水农业和耕地质量数字化监测；要创新产业形态，发展工厂化育苗、智慧农业等。”赵皖平说。

此外，强化“科技内核”，还须统筹科技力量，全面提升农业创新质效。张哲晰建议，建强国家农业战略科技力量，并构建各级各类创新主体各有侧重、优势互补、同向发力的农业科技创新体系，推进农业科技力量握指成拳；以农业科技重大项目等为抓手，聚焦农业领域关键核心技术、重大科学问题等打好攻坚战，加快推进原创性、颠覆性的科技创新；加强企业科技创新主体地位，激活以市场应用为导向、企业为主导、产学研深度融合的农业科技创新平台效能，加速重大科技成果产业化、市场化、全链条高质量转化应用进程，同时提高企业在科技顶层设计、重大决策方面的参与度和话语权。

“需要注意的是，我国各地区发展情况不同，要摒弃‘串联式’现代化发展的传统逻辑，构建‘并联式’发展的新逻辑。”金文成表示，要加快顶层谋划布局，在宏观层面确立农业新质生产力中长期战略目标，分层次探索建立整省、整市试点；研判阶段性工作重点，发布农业新质生产力应用场景创新机会清单和能力清单。

（科技日报北京2月25日电）

(责编：罗知之、陈键)

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