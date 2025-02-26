付丽丽

原标题：气象专家：全国多地急速升温属正常现象

本周，我国中东部地区开启“急速升温”模式。据中央气象台2月25日预报，2月26日开始，我国大部地区将持续回暖，部分地区日平均气温将上升10℃以上。华北、黄淮等地最高气温将超过15℃，济南、郑州等地气温或突破20℃。同时南方地区的气温也将一路走高，较常年同期明显偏高。

“此次升温属于正常现象，我国春季气温起伏波动较大，2021年也出现春季气温快速升高的情形。”中央气象台首席预报员陈博宇在接受科技日报记者采访时说。

对于造成快速升温的原因，陈博宇介绍，从环流形势看，近期位于俄罗斯远东的极涡势力出现阶段性北收，受其影响，我国中东部等地处于高压脊控制下，云量较少，白天接收的辐射增多，有利于快速升温。在此环流形势下，我国北侧的蒙古冷高压以及冷空气势力也明显减弱，南下冷空气失去新冷空气的补给。如此一来，影响我国中东部的湿冷空气逐渐减弱、东移。

此外，2月25日至28日，副热带高压呈现逐渐北抬的趋势。同时，我国中西部地区的南支槽波动比较频繁，从而使偏南暖湿气流显著增强、向北输送，导致明显暖平流影响我国中东部地区。这也是造成气温快速回升的重要因素。

“江淮、江汉等地处于此次明显升温区，最高气温可达26℃至28℃。”陈博宇说，但3月1日夜间起，冷空气将自西向东影响我国，中东部普遍降温6℃至10℃，江淮、江南局地降幅达12℃。

因此，不少网友称此次回暖是“坏回暖”。对此，陈博宇表示，所谓“坏回暖”实为公众对温度波动、剧烈温差的体感不适，以及植物等面临“先开花后受冻”等风险的担忧。从近期温度变化情况来看，这次回暖属于季节本身的特点。从升温的影响来看，其负面影响较小，因此不能称之为“坏回暖”。

陈博宇提醒，3月底前全国将经历3至4次气温波动。春季气温起伏较大，建议公众需及时关注最新预报预警信息，不要马上把厚衣服收起来，也不要迅速减少衣物，有心脑血管疾病的体弱人群要特别注意气温变化可能带来的不利影响。

(责编：罗知之、陈键)

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