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七部门加强政策扶持促进创业带动就业

2025年02月26日08:40 | 来源：证券日报
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原标题：七部门加强政策扶持促进创业带动就业

新华社北京2月25日电 （记者姜琳）记者25日从人力资源社会保障部获悉，人力资源社会保障部、教育部等七部门近日印发《关于健全创业支持体系提升创业质量的意见》，提出面向高校毕业生、农民工、退役军人、就业困难人员等重点群体，分型分类提供创业支持保障，促进创业带动就业。

人力资源社会保障部就业促进司相关负责人表示，意见就健全创业支持体系做出了全链条政策安排，目的是推动完善保障制度，激发全社会内生动力和创新活力，培育发展更多创业企业、个体工商户等创业主体，为促进高质量发展、实现高质量充分就业提供支持。

意见要求，优化创业培训，提升全过程创业能力；完善创业服务，提供全方位发展助力；夯实创业孵化，拓展全周期培育扶持；组织创业活动，营造全生态创业氛围。

意见明确，要加强政策扶持，强化全链条支持保障，优化创业促进就业政策环境。落实重点群体创业税收优惠和一次性创业补贴政策，帮助创业者降低启动成本、减轻经营负担。加大创业融资支持，鼓励降低创业担保贷款门槛，扩大贴息支持范围，提高额度上限。做好稳岗扩岗支持，将不裁员、少裁员的创业主体纳入金融助企稳岗扩岗专项贷款范围，提高单户最高授信额度。

(责编：罗知之、陈键)
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