孟 珂

原标题：多地重大项目集中开工 吹响扩大有效投资“冲锋号”

2月24日，山东省抓项目扩投资稳增长推进会、2025年春季高质量发展重大项目建设现场推进会在济南举行。山东此次集中开工的重大项目有1006个，总投资10427亿元。

事实上，近段时间以来，全国各地纷纷推进一季度重大项目开工，全力扩大有效投资，推动高质量发展。据《证券日报》记者梳理，四川、浙江、江西、贵州、山东等多地已陆续举行一季度重大项目开工活动，力争项目早开工、早见效。

吉林省财政科学研究所所长张依群在接受《证券日报》记者采访时表示，今年各地抢抓时间机遇期，提前谋划各类重大建设项目设计，持续加大地方政府专项债券发行力度，加快推进投资实物量转化进度，努力实现全年经济开门红，延续去年四季度经济企稳的良好态势，为更好提振我国经济发展信心和完成全年经济增长目标打好基础。

投资体量大、科技含量高

记者梳理地方项目情况发现，各地重大项目的投资体量大成为一个亮点。例如，2月5日，江西省举行省市县三级一季度重大项目联动开工暨2025年重大项目推进大会，总投资6600亿元的1534个重大项目联动开工。从项目体量看，此次联动开工的重大项目中，50亿元以上项目5个，10亿元至50亿元项目119个。再比如，2月13日，四川省2025年第一季度重大项目现场推进活动举行，全省参加本次现场推进活动的重大项目共2956个，总投资11318亿元。

中国国际经济交流中心经济研究部副部长刘向东对《证券日报》记者表示，当前，我国推进全方位扩大内需，实施更加积极的财政政策，推进重点项目尽快落地，形成实物工作量，对提振内需具有重要意义。

除了投资金额大，各地重大项目还呈现出科技含量高的特点。比如，山东省此次集中开工的重大项目，涵盖新一代信息技术、高端装备等领域；2月8日，浙江省举行2025年一季度重大项目集中开工活动，本次集中开工活动共有150个项目参加，总投资3520.5亿元，年度投资364亿元。共安排新质生产力项目55个，占比37%。

“今年各地重大项目投资正在从传统基础设施建设项目向基建赋能、数字经济、低空经济、低碳经济、智慧经济等转移，以新质生产力为动能的基础性投资步伐正在加快，中国经济的内生动力随着技术进步正在得到全面激发。”张依群说。

因地制宜扩大有效投资

值得关注的是，民间投资的身影频频出现。四川省集中推进的重大项目中，民间资本表现抢眼，1149个民间投资项目总投资5498亿元，占总投资额48.6%；在山东省此次开工的项目中，民营企业项目数量、投资金额均超过半数。

为“护航”重大项目建设，相关支持政策不断出台。比如，2月23日，《中共中央 国务院关于进一步深化农村改革 扎实推进乡村全面振兴的意见》发布并提出，加大中央预算内投资、超长期特别国债和地方政府专项债券对农业农村领域重大项目建设的支持力度。

对于各地重大项目投资应该注意的问题，刘向东认为，要综合考虑投资的有效性，统筹投资对供给结构的优化作用，避免形成落后产能或出现过剩，让重点项目投资落到实处，发挥增强经济社会发展后劲的作用。

上海立信会计金融学院自贸区研究院副院长肖本华在接受《证券日报》记者采访时表示，各地要因地制宜选择重点投资领域，扩大有效投资，加强区域间协调，避免无序竞争和重复投资。同时，要继续优化营商环境，发挥社会资本在重点项目投资中的重要作用。

在张依群看来，重大项目投资要注重项目管理，切实确保每笔资金都能用在刀刃上。同时，要全面加强项目财会监督，严厉打击各种违法违纪行为。此外，要健全财政投资前期绩效审查，努力实现经济效益和社会效益平衡，让重大投资项目成为经济增长的源头活水。

(责编：罗知之、陈键)

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