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《促进资本市场指数化投资高质量发展行动方案》发布满月

多项举措高效落地 指数化投资生态持续优化

田 鹏
2025年02月26日08:42 | 来源：证券日报
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原标题：多项举措高效落地 指数化投资生态持续优化

2月26日，中国证监会正式发布的《促进资本市场指数化投资高质量发展行动方案》（以下简称《行动方案》）满月。

在过去一个月里，《行动方案》多项举措落地有声：基准做市信用债ETF成功上市，拓展了债券ETF产品类型；成熟宽基指数产品ETF及其联接基金统筹注册安排落成，进一步优化指数化投资发展生态；机构积极参与ETF集合申购，加速推动ETF运作机制持续完善；交易所召开主题交流座谈会，为资本市场指数化投资的高质量发展凝聚共识……一系列举措协同发力，推动资本市场指数化投资加快迈向高质量发展新阶段。

展望未来，中山大学岭南学院教授韩乾在接受《证券日报》记者采访时表示，随着《行动方案》的稳步推进，指数化投资市场将在市场结构、投资者结构和市场效率等方面呈现出更多积极变化。具体而言，基金公司将加速布局新兴产业指数基金，通过精准的投资导向，为经济转型升级提供强有力的金融支持。同时，中长期资金，如养老基金、社保基金等，将逐步加大对指数基金的配置比例，为市场源源不断地注入“长钱”，有效提升市场的稳定性和韧性。此外，指数编制机构将充分发挥专业优势，推出更精准反映新质生产力的特色指数，进一步优化资产定价效率。

多项举措细化落实

为完善资本市场“1+N+X”政策体系，加快推动指数化投资高质量发展，《行动方案》围绕持续丰富指数基金产品体系、加快优化指数化投资发展生态和加强监管防范风险等三方面，提出12条具体举措。

过去一个月，基金公司、机构投资者、指数公司等市场参与主体协同发力，从多维度推动《行动方案》中多项举措高效落地。

在持续丰富指数基金产品体系方面，一方面，股票ETF不断上新，据Wind资讯数据统计（全文数据来源），截至目前，自《行动方案》发布以来，共有12只股票ETF产品上市，其中11只产品跟踪的是科创200指数、创业板50指数、A500指数等核心宽基指数，此外还包括1只聚焦于新能源领域的主题指数产品；另一方面，债券ETF稳步拓展，首批基准做市信用债ETF顺利上市。

大成基金是首批获准发行基准做市信用债ETF的8家公募基金之一。公司负责人在接受记者采访时表示，基准做市信用债ETF首先能够满足投资者对于债券ETF的投资需求，与投资者理财需求多元化、细分化的趋势同频；同时，基金有望发挥ETF在交易方面的作用，成为场内重要流动性工具，也可以作为投资深交所信用债的替代，提高交易效率。

在加快优化指数化投资生态方面，2月21日，建信基金上报的科创200ETF及其联接基金和南方基金上报的创业板中盘200ETF及其联接基金，成为全市场首批同时上报ETF及联接基金的产品，落实了《行动方案》对成熟宽基指数产品实施ETF及其联接基金统筹注册安排的举措。

此外，据杭州钢铁股份有限公司2月21日公告，北京诚通金控投资有限公司拟于当日起15个交易日后的3个月内，将持有的杭州钢铁股份有限公司部分股份参与换购中证500ETF份额。这也成为机构参与ETF集合申购的范例。

除了基金公司和机构投资者的积极参与，指数公司通过编制符合国家战略、表征金融“五篇大文章”等特色指数，加快优化指数化投资发展生态。数据显示，自《行动方案》发布以来，截至目前，中证指数有限公司共上新34条新指数，其中包括长三角数字经济指数、养老目标FOF指数、七彩阳光普惠主题ABS等特色指数。

南开大学金融发展研究院院长田利辉对《证券日报》记者表示，《行动方案》的高效落地正在重塑中国资本市场生态，通过引导资金流向国家战略领域、改善投资者结构、提升市场效率，为高质量发展注入新动能。未来随着制度规范、科技赋能等积极推动，指数化投资将加速从“规模扩张”转向“质量跃升”，最终实现服务实体经济的核心目标。

积极效果陆续显现

随着《行动方案》中多项举措的高效落地，多重积极效果也在市场中陆续显现。

首先，从市场数据来看，指数基金的规模持续攀升，吸引力不断增强。以ETF为例，数据显示，截至目前，全市场指数基金总规模相比《行动方案》发布前增加1283.38亿元，为38532.60亿元；日均成交额增加495.40亿元，为2870.17亿元。

田利辉表示，《行动方案》发布一个月以来，指数基金规模的扩张正在改变A股“散户主导”的生态。同时，以“新质生产力”“专精特新”为主题的指数产品密集推出，推动资金向科技创新、高端制造等领域集中，行业配置更聚焦国家战略，有效引导了资源优化配置。

其次，在投资者层面，《行动方案》的逐步实施为投资者带来了新投资机遇，推动指数基金产品更为丰富和投资策略更为多元，进而引导个人投资者转向长期持有，散户投资行为更加理性化。

在韩乾看来，随着指数基金产品的丰富，投资者可以运用多样化的投资策略。对于稳健型投资者，可采用核心-卫星投资策略，以宽基指数基金为核心资产，保障资产的基本收益和稳定性；以新兴产业或特色主题指数基金为卫星资产，增强组合收益。积极型投资者则可利用不同风格指数基金进行轮动投资，依据市场行情变化，在价值型、成长型指数基金之间灵活切换，把握市场投资机会。此外，随着指数衍生品的逐步丰富，如ETF期权、股指期货等，投资者还能运用套期保值策略，对冲市场风险，锁定投资收益。

展望未来，随着《行动方案》的持续推进，指数化投资在资本市场中的地位将愈发重要。田利辉表示，指数化投资未来的发展趋势是产品创新加速、生态闭环发展和科技赋能指数投资。具体来看，产品上，从宽基到细分主题、从股票到多资产、从境内到全球的指数体系将进一步完善。同时，第三方指数编制机构（如中证指数公司与国际机构合作编制“A股全球竞争力指数”）将与资管机构深度协同，形成“编制—发行—投资”闭环。更为重要的是，AI技术将应用于指数动态调整（如实时纳入研发投入超5%的企业）、风险监测（如舆情预警触发成分股权重变化）等领域。

(责编：罗知之、陈键)
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