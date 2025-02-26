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“五篇大文章”的实践进入提质增效关键阶段

苏向杲
2025年02月26日08:43 | 来源：证券日报
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原标题：“五篇大文章”的实践进入提质增效关键阶段

2023年10月底召开的中央金融工作会议指出，做好科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融五篇大文章。随后，中国人民银行（以下简称“央行”）、国家金融监督管理总局、中国证监会等部门发布多份文件推动金融“五篇大文章”落地见效。金融机构也围绕“五篇大文章”积极行动。

金融“五篇大文章”在支持实体经济方面取得的成效有目共睹。据央行披露，截至2024年四季度末，科技型中小企业本外币贷款余额、人民币普惠小微贷款余额、本外币绿色贷款余额的同比增速分别达21.2%、14.6%、21.7%，三者增速均显著高于各项贷款平均增速（7.6%）。

当前，我国经济正处于转型升级的关键期，新兴产业不断发展壮大，这对下一阶段金融“五篇大文章”服务实体经济的模式和力度提出了更高要求。基于此，笔者认为，金融机构等主体未来需在三个维度重点发力，进一步激活金融“五篇大文章”服务实体经济的潜力。

其一，持续优化融资结构，提升服务实体经济的适配度。

目前，金融“五篇大文章”在服务实体经济方面，仍呈现显著的“银行主导型”特征。这在社融结构上有清晰的反映：截至2024年末，社会融资规模存量为408.34万亿元，其中，对实体经济发放的人民币贷款余额占比高达61.8%，非金融企业境内股票余额占比仅为2.9%。这种格局虽与历史发展路径及储蓄率高企等现实因素相关，但与新兴产业全生命周期的融资需求存在结构性错配，制约了金融服务实体经济的效能。

为了完善资本市场生态、优化融资结构，近年来，金融监管部门相继推出了一系列力度空前的政策，但社会融资结构的改善难以一蹴而就，需要政策的持续引导与市场生态的渐进培育。从实体经济的融资需求来看，要让金融“五篇大文章”更好地服务实体经济，需要金融机构积极把握政策红利，优化金融供给方式，推动构建多层次、多元化的融资服务体系。

其二，发挥主观能动性，进一步加大产品和服务创新力度。

近年来，金融监管部门创设了多类政策工具，既展现了因势而变的监管智慧，也为金融机构做好“五篇大文章”创造了良好环境。金融机构要善用各类创新型政策工具，更要突破思维定式、主动作为。目前，部分金融机构已积极开展探索，例如，国有大行通过旗下金融资产投资公司加大股权投资力度，头部险企通过成立私募股权基金推动长期资金入市。这些实践有利于弥合市场股权投资资金缺口，使金融供给更贴合实体经济需求。未来，金融机构应在监管许可范围内进一步深化产品创新，探索更多契合新型经济形态的服务模式。

其三，更加聚焦主责主业，持续做优做强。

专业能力是金融机构服务实体经济的基础。近年来，部分银行通过科技、大数据赋能，不仅扩大了对科技型企业、小微企业的信贷覆盖面，还实现了融资成本与不良率“双降”的目标，这正是金融机构通过高质量发展提升服务能力的体现。未来，更加聚焦主责主业、深化专业分工、提升运营效率、强化风险管控等举措，仍是金融机构做好“五篇大文章”的关键路径。

近年来，金融系统为经济社会发展大局提供了有力支撑。站在新的历史起点上，“五篇大文章”的实践已进入提质增效的关键阶段。笔者相信，当“融资结构更趋合理、服务模式更具活力、专业能力持续提升”这三个维度形成合力时，“五篇大文章”必将释放出更强劲的服务效能，为我国经济高质量发展注入澎湃金融动能。

(责编：罗知之、陈键)
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