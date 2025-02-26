李 冰

原标题：支付机构高管密集更替释放哪些信号？

近期，中国人民银行多地分行披露非银行支付机构重大事项变更许可信息，涉及北京亚科支付科技有限公司（以下简称“亚科支付”）、随行付支付有限公司（以下简称“随行付”）、证联支付有限责任公司（以下简称“证联支付”）、快捷通支付服务有限公司（以下简称“快捷通支付”）等多家机构，从变更内容来看，大多涉及管理层调整。

支付机构频频“换将”

具体来看，中国人民银行北京市分行同意亚科支付变更多名董事及财务负责人；同意随行付变更高级管理人员（合规负责人）。

此前，中国人民银行浙江省分行同意快捷通支付变更公司董事长、财务负责人及合规负责人，并新增董事。

中国人民银行广东省分行非银行支付机构变更事项许可信息显示，同意证联支付董事变更；云汇支付（广州）有限公司变更副总经理、合规风控负责人；广州市汇聚支付电子科技有限公司增加注册资本至2亿元，并同意该公司变更副总经理兼合规负责人。

中国邮政储蓄银行研究员娄飞鹏对《证券日报》记者表示：“综合来看，年内支付机构人事变动是行业新规、市场竞争、业务转型以及机构高管人员个人职业发展等多重因素共同作用的结果。除了合规相关要求，支付机构人员密集调整也是支付机构根据市场变化以及自身情况进行的适当调整，预计后续支付行业相关调整仍会持续。”

机构调整仍将持续

结合2024年的情况来看，去年第三方支付机构在经营等层面频繁传来调整消息，涉及更名、增资、合并等。例如，中国人民银行《非银行支付机构重大事项变更许可信息公示》显示，以“银许准予决字〔2024〕”为编号的重大事项变更许可信息已超40条。

受访专家普遍认为，今年开年支付机构密集调整是2024年的延续，也是积极向新规靠拢的表现。2024年7月份，中国人民银行发布的《非银行支付机构监督管理条例实施细则》（以下简称《条例》）对支付机构的高管人员配置和任职要求作出了详细规定。

“支付机构通过高管团队调整可以优化公司治理结构，增强责任意识，确保公司的稳定运营和合规发展。”中国银行研究院研究员叶银丹对《证券日报》记者表示，《条例》要求非银行支付机构高级管理人员应当具有大学本科以上学历，从事支付结算、金融、信息处理业务2年以上或者从事会计、经济、信息科技、法律工作3年以上，且高管人员应具备相应的经营管理能力、独立性、良好的从业记录等。相关要求对支付机构高管人员任免提出了新的要求，这是年内多家机构对管理层调整的原因之一。另从机构自身发展看，支付机构通过调整管理层，引入具有创新思维和战略眼光的领导人才，也有利于提升公司的竞争力和市场地位，推动公司实现可持续发展。

“预计年内支付机构调整仍将持续，并将持续强化合规建设，在风控体系、科技创新、数据管理等方面优化组织架构，以适应市场需求，提高公司的运营效率和执行力，推动公司战略目标的实现。”娄飞鹏说。

叶银丹建议，随着支付行业的持续规范和发展，支付机构可以从以下几个方面调整架构，以符合市场最新需求及行业最新趋势。第一，支付机构应加大对人工智能、大数据、区块链等新技术的研发投入，提升支付系统的智能化水平和安全性。第二，建立健全内控管理制度，明确各环节的合规要求和责任，确保支付业务合法合规。第三，支付机构应从传统的支付服务向多元化的金融服务领域拓展，如提供跨境支付、供应链金融、理财等服务，满足用户多样化的金融需求。或为商户提供数据分析服务，帮助其了解消费者行为和市场趋势，优化营销策略。第四，通过技术升级和流程优化，降低支付业务的运营成本。加强人才培养和引进，提高员工的专业素质和业务能力。第五，支付机构可以通过并购、合作等方式，实现资源整合和优势互补，提升市场竞争力。

(责编：罗知之、陈键)

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