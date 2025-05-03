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全国铁路“五一”假期运输客流保持强劲增长

2025年05月03日13:58 | 来源：新华网
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新华社北京5月3日电（记者 樊曦）记者从中国国家铁路集团有限公司获悉，5月3日，全国铁路预计发送旅客1800万人次，计划加开旅客列车1563列。5月2日，全国铁路发送旅客1955万人次，同比增长11.1%，运输安全平稳有序。

国铁集团客运部负责人介绍，“五一”假期，铁路探亲、旅游等出行需求旺盛，客流呈现强劲增长态势，4月30日至5月2日，全国铁路旅客发送量连续3天同比增长超10%，特别是5月1日突破2300万大关，达到2311.9万人次，刷新了历史最高纪录。

为保障旅客安全有序出行，各地铁路部门加强站车服务，强化路地联动机制，全力做好旅客出行服务保障工作。国铁郑州局集团公司积极协调郑州公交集团等地方市政交通部门，统筹安排公共交通运力，方便旅客出行“最后一公里”；国铁广州局集团公司与南方电网贵州铜仁碧江供电局密切协作，组织运维人员对铜仁站和管内铜玉铁路沿线供电线路开展安全巡查；国铁昆明局集团公司开行“坐着火车游云南”环线旅游列车，串联大理、丽江等旅游城市，为旅客提供白天游景点、晚上宿列车的旅行体验。

(责编：王静、胡永秋)
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