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农村供水保障乡村振兴之路

欧阳易佳
2025年05月04日10:53 | 来源：人民网
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暮春时节，浙江省遂昌县排前村翠竹掩映、茶园葱郁。村民雷大姐忙了一上午农活儿，走进家门拧开水龙头，清冽如甘泉般的自来水哗啦啦地流了出来。

“村里的水站改造后，雨天水浑浊、旱天缺水的情况就再也没发生过。现在真是山好、水好、风景好！”雷大姐边洗手边高兴地说。如今，越来越多和雷大姐一样的农民喝上了“放心水”“省心水”。

农村供水事关亿万民生福祉。水利部提出的农村供水“3+1”标准化建设和管护模式已在全国多地开花，结出了令人欣喜的成效——全国农村自来水普及率94%、规模化供水工程覆盖农村人口比例达65%，近半县域实现了农村供水县域统管。

加快建设 工程布局日益完善

让广大农民实现从“有水喝”到“喝好水”，是水利部门许下的承诺。

在山东，88个县全域实现城乡供水一体化，平原区实现全覆盖；累计建设骨干水厂136座，新增覆盖人口947万人，农村自来水普及率达99.6%。

在河南，依托“八横六纵”水网主框架，安徽依托引江济淮工程，两年来以优质地表水源置换不稳定地下水源，两省4600万农村人口喝上优质地表水，有效解决了豫北地下水超采和皖北饮水型氟超标问题,大幅降低了水处理成本。

在四川，成都市青白江区努力构建城乡一体供水新格局，实施自来水厂扩建和管网建设工程，超前满足2035年远期用水需求，建成城乡供水管网724.4公里，农村自来水普及率、规模化工程覆盖农村人口比例均达100%。

……

在山丘区和人口分散等一体化、规模化工程无法覆盖的地区，规范的小型供水工程依然可以兜牢农村供水“不落一户一人”的民生底线。

放眼全国，在水利部的推动下，各省级农村供水高质量发展规划全部经省级人民政府同意后印发，将“3+1”标准化建设和管护模式完整地体现在规划里，覆盖全部农村供水人口。

加强管理 运行管护快速提升

浙江松阳县四都乡榔树村是有名的民宿村。负责榔树供水站的县级统管员陈李峰隔两天就要到供水站巡查，打开手机里的农村供水智慧管护APP，巡查路线、故障处理等功能一应俱全。

“我从小在村里长大，如今成为水站统管员，参与单村水站的管护工作，让街坊邻居喝上放心水、幸福水是我工作的动力！”陈李峰自豪地说。

松阳县作为浙江单村水站改造提升的试点，坚持建管用并重。

“我们建成农村供水运维中心，实现了对单村水站的远程控制、数据监测和视频监控，提升工程长效管护水平。”松阳县水利局局长陈增伟介绍，县水务发展投资集团公司组建统管员、协管员和应急抢修队伍，对单村水站进行统一管护，实现管护主体专业化。

守护好农村供水工程成果，落实维修养护资金是第一要务。“近两年，中央财政每年安排30亿元左右，带动地方加大投入，支持农村集中供水工程维修养护，今年还将完成5万多处养护任务。”水利部农村水利水电司二级巡视员张学进介绍。

2023年以来，北京累计下达中央水利发展资金3971万元，市级水务改革发展资金3621万元，用于农村供水设施维修养护；2024年，浙江落实小型供水工程管护经费约5亿元，其中财政补助就占3.14亿元……各地也不断完善投入机制，全力保障农村供水工程稳定运行。

加速创新 改革攻坚深入推进

我国幅员辽阔，自然资源禀赋不同，农村供水条件千差万别，找到“清洁足量水源”和打通“最后一公里”不仅靠政策和资金支持，还要有工程和技术的支撑，更要有坚持的毅力和创新的精神。

走在农村供水改革创新道路上，数字驱动、智慧赋能正成为各地农村供水改革创新的着力点。

水利部公布数据显示，北京、吉林、浙江、安徽、宁夏、江西、山东、湖南、新疆等9省（区、市）建成农村智慧供水省级平台，709个县域平台、230个数字孪生农村供水工程“云端守护”，实现水量、水压等关键参数在线监测，水泵机组、净化消毒等主要设施设备实时监控、远程操作，每个水源点、供水点动态监测、实时预警。

各地还在推动农村供水高质量发展中持续开展技术创新，确保群众“喝得好”。

走进浙江丽水市遂昌县湖山水厂，一处崭新的膜处理设施吸引着众人的目光。

“作为典型的山区县，汛期水源浊度变化大、常规膜处理工艺运维不便等问题一直困扰着我们。”遂昌县水利局局长吴樟根介绍。

为了破解这一难题，遂昌县联合高校、科研院所揭榜了省级单村水站长效管护创新研究与应用项目，研发了强节水、耐冲击、低能耗、轻运维的新质零碳膜净水工艺，实现了极端天气下水质浊度稳定达标。

今年，农村供水“3+1”标准化建设和管护模式写入中央一号文件和《乡村全面振兴规划（2024—2027年）》。

水利部农村水利水电司副司长周双表示，“水利部将加快健全农村供水保障体系，为实现农业农村现代化而努力奋斗。”

(责编：罗知之、吕骞)
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