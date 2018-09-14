原标题：平安租赁斩获“2018先锋新金融品牌机构”殊荣

6月12日，在《国际金融报》主办的“2018国际先锋金融机构高峰论坛暨颁奖典礼”中，平安国际融资租赁有限公司（以下简称“平安租赁”）凭借稳健增长的亮眼业绩、垂直起飞的发展速度和对融资租赁行业2.0时代的创新探索，一举获得“2018先锋新金融品牌机构”奖项。平安租赁董事长特别助理杨吉应邀出席并领奖。

“2018国际先锋金融机构”是《国际金融报》倾力打造的顶级专业评选，力求充分挖掘金融机构生态圈的价值创造与创新能力，是面向银行、保险、券商、基金、信托等金融行业的一项综合评选活动。旨在通过量化数据指标、专家评委团和网络投票，评选出真正具有“先锋精神”的优秀金融机构。

平安租赁是平安集团下属专业从事融资租赁业务的全资子公司，凭借清晰的战略定位和高速的业绩增长，迅速成为平安集团资产管理版块下的重要组成力量。自2013年成立以来，用短短5年时间走过标杆公司15年的发展道路，并积极践行从产业租赁1.0时代到创新租赁2.0时代的战略转变。截止2017年12月31日，平安租赁资产规模突破1770.24亿，跻身行业前十。公司注册资本超132亿，拥有19大业务条线，在全国设立20家办事处，并在健康卫生、能源冶金、工程建设、教育文化等多个条线引领产业市场。

(责编：赵爽、仝宗莉)