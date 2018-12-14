统计局：11月经济运行稳中有进 投资增速继续回升

人民网北京12月14日电 国家统计局今日发布的多项宏观经济数据显示，11月我国经济运行处在合理区间，保持总体平稳、稳中有进发展态势，全年经济社会发展主要目标任务有望较好完成。

国家统计局表示，当前国内外环境依然错综复杂，经济运行稳中有变，稳中有缓，下行压力有所加大。下阶段，要进一步抓好稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期政策落实生效，着力激发市场活力、增强内生动力、释放内需潜力，促进经济平稳健康运行。

服务业平稳增长，新兴服务业发展较快

11月份，全国服务业生产指数同比增长7.2%，增速与上月持平；其中，信息传输、软件和信息技术服务业，租赁和商务服务业同比分别增长36.7%和7.2%。1-11月份，全国服务业生产指数同比增长7.7%。1-10月份，规模以上服务业企业营业收入同比增长11.8%；其中，战略性新兴服务业、科技服务业和高技术服务业企业营业收入同比分别增长15.3%、15.3%和13.8%，增速分别快于规模以上服务业3.5、3.5和2.0个百分点。

工业生产增速有所回落，中高端行业增势良好

11月份，全国规模以上工业增加值同比实际增长5.4%，增速比上月回落0.5个百分点。分经济类型看，国有控股企业增加值同比增长3.9%，集体企业增长2.0%，股份制企业增长6.6%，外商及港澳台商投资企业增长1.9%。分三大门类看，采矿业增加值同比增长2.3%，制造业增长5.6%，电力、热力、燃气及水生产和供应业增长9.8%。1-11月份，全国规模以上工业增加值同比增长6.3%，比1-10月份回落0.1个百分点；其中，高技术制造业、装备制造业增加值同比分别增长 11.8%和8.3%，分别快于规模以上工业5.5和2.0个百分点。1-10月份，全国规模以上工业企业实现利润总额55212亿元，同比增长13.6%；主营业务收入利润率为6.44%，比上年同期提高0.24个百分点。

投资增速继续回升，制造业投资和民间投资保持较快增长

1-11月份，全国固定资产投资（不含农户）609267亿元，同比增长5.9%，增速比1-10月份加快0.2个百分点，连续三个月回升。其中，民间投资378432亿元，增长8.7%，今年以来一直保持在8%以上的较快速度。分产业看，第一产业投资同比增长12.2%；第二产业投资增长6.2%，其中制造业投资增长9.5%，加快0.4个百分点，今年4月份以来增速持续回升；第三产业投资增长5.6%，其中基础设施投资增长3.7%。高技术制造业、装备制造业投资同比分别增长16.1%和11.6%，增速分别比全部投资快10.2和5.7个百分点。1-11月份，全国房地产开发投资110083亿元，同比增长9.7%。全国商品房销售面积148604万平方米，增长1.4%；全国商品房销售额129508亿元，增长12.1%。

市场销售增速有所回落，网上零售占比明显提高

11月份，社会消费品零售总额35260亿元，同比增长8.1%，增速比上月回落0.5个百分点。按经营单位所在地分，城镇消费品零售额29990亿元，同比增长7.9%；乡村消费品零售额5270亿元，增长9.3%。按消费类型分，餐饮收入4525亿元，增长8.6%；商品零售30735亿元，增长8.0%。1-11月份，社会消费品零售总额同比增长9.1%。1-11月份，全国网上零售额80689亿元，同比增长24.1%。其中，实物商品网上零售额62710亿元，增长25.4%，占社会消费品零售总额的比重为18.2%，比上年同期提高3.4个百分点；非实物商品网上零售额17978亿元，增长19.7%。

就业形势好于预期，调查失业率略有下降

根据人力资源社会保障部统计，1-11月份，全国城镇新增就业1293万人，比上年同期增加13万人。11月份，全国城镇调查失业率为4.8%，比上月和上年同月均下降0.1个百分点。31个大城市城镇调查失业率为4.7%，与上月持平，比上年同月下降0.2个百分点。其中，全国主要就业人员群体25-59岁人口调查失业率为4.4%，与上月和上年同月均持平。全国企业就业人员周平均工作时间为46.2小时，比上月增加0.1小时。

居民消费价格温和上涨，工业品价格涨幅回落

11月份，全国居民消费价格同比上涨2.2%，涨幅比上月回落0.3个百分点，环比下降0.3%。分类别看，食品烟酒价格同比上涨2.5%，衣着上涨1.4%，居住上涨2.4%，生活用品及服务上涨1.5%，交通和通信上涨1.6%，教育文化和娱乐上涨2.5%，医疗保健上涨2.6%，其他用品和服务上涨1.5%。1-11月份，全国居民消费价格同比上涨2.1%。11月份，全国工业生产者出厂价格同比上涨2.7%，涨幅比上月回落0.6个百分点，环比下降0.2%；工业生产者购进价格同比上涨3.3%，环比与上月持平。1-11月份，全国工业生产者出厂价格同比上涨3.8%，工业生产者购进价格同比上涨4.4%。

进出口较快增长，贸易顺差同比扩大

11月份，进出口总额28337亿元，同比增长9.1%，增速比上月回落13.4个百分点。其中，出口15699亿元，增长10.2%，回落9.8个百分点；进口12638亿元，增长7.8%，回落17.9个百分点。进出口相抵，贸易顺差3060亿元，比上年同月扩大21.5%。1-11月份，进出口总额278777亿元，同比增长11.1%。其中，出口149234亿元，增长8.2%；进口129543亿元，增长14.6%。11月份，规模以上工业企业实现出口交货值11833亿元，同比增长7.6%。1-11月份，规模以上工业企业实现出口交货值112785亿元，同比增长8.5%。

供给侧结构性改革持续深化，去杠杆去库存降成本成效显现

企业负债率下降。10月末，规模以上工业企业资产负债率为56.7%，比上年同期下降0.5个百分点。商品房库存减少。11月末，商品房待售面积同比下降11.7%。企业成本降低。1-10月份，规模以上工业企业每百元主营业务收入中的成本为84.27元，比上年同期下降0.25元。短板领域投资较快增长。1-11月份，生态保护和环境治理业、农业投资同比分别增长42.0%和12.5%，增速分别快于全部投资36.1和6.6个百分点。

(责编：杨曦、仝宗莉)