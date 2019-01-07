亮相即亮剑 11个关键词读懂自然资源部的2018

编者按：暑往寒来又是一年，2018年，面对复杂而严峻的内外形势，国家各部委勇担职责主动发声，召开了系列发布会，廓清迷局、回应热点，为国民经济健康发展明方向、正视听、添活力。

公开资料显示，自2018年4月挂牌成立，新组建的自然资源部2018年已陆续召开了12场新闻发布会，话题涉及耕地保护、违法占用永久基本农田、加大执法查处力度、严管围填海等方方面面，人民网记者同您一起来看看自然资源部关注的11个关键词。

机构改革：自然资源部亮相

2018年3月13日，提请十三届全国人大一次会议审议的《国务院机构改革方案》提出，将国土资源部的职责，国家发展和改革委员会的组织编制主体功能区规划职责，住房和城乡建设部的城乡规划管理职责，水利部的水资源调查和确权登记管理职责，农业部的草原资源调查和确权登记管理职责，国家林业局的森林、湿地等资源调查和确权登记管理职责，国家海洋局的职责，国家测绘地理信息局的职责整合，组建自然资源部。

根据方案，作为国务院组成部门，自然资源部对外保留国家海洋局牌子。不再保留国土资源部、国家海洋局、国家测绘地理信息局。

3月26日上午，自然资源部召开党组（扩大）会议，党组书记、部长陆昊出席并讲话。会议强调，全力以赴完成“两会”确定的组建自然资源部及各项工作任务。作为新组建的自然资源部，要在新时代背景下、更高层次上准确理解中央对自然资源管理提出的新要求，不断推进自然资源领域管理思路、体制机制、科技支撑创新。

4月10日，中共中央政治局常委、国务院副总理韩正出席了自然资源部挂牌仪式并召开座谈会。韩正指出，组建自然资源部是一场系统性、整体性、重构性变革，要科学设置机构和配置人员，认真履行职责使命，为生态整体保护、系统修复和综合治理提供重要体制保障，开创自然资源开发利用和保护工作新局面。

第三次全国土地调查工作方案调整

7月31日，第三次全国土地调查工作通气会在京召开。为满足自然资源管理和生态文明建设新需要，第三次全国土地调查将强化总体定位，调整完善工作方案和工作分类，加强与林地、湿地、水、草地资源的调查衔接。

会议透露，“三调”工作总体进展顺利。截至目前，全国31个省（区、市）和新疆生产建设兵团都发文部署了省级“三调”工作并成立领导小组及其办公室，各地积极协调安排落实经费预算，先行启动部分县级“三调”工作，为工作全面铺开进行了有益探索、积累了宝贵经验。同时，全面采集卫星遥感数据，并提取下发各地开展调查，8月底前将全面完成数据采集，目前已获取910万平方千米范围的遥感数据。

会议就支撑自然资源部新职责、完善“三调”实施方案作出部署。一是强化“三调”总体定位。二是调整“三调”工作分类。三是完善“三调”实施方案。丰富“三调”成果表达形式，进一步体现自然资源属性信息，凸显山水林田湖草等自然资源家底特征，形成以土地为本底的自然资源基础底图。

会议强调，当前正处于“三调”的核心时段，各地要加快开展调查领导机构组建、经费落实、队伍遴选、制度建设、技术培训等所有前期工作，全程抓好“三调”成果质量控制，严格以2019年12月31日为统一时点，按时完成调查任务。

耕地保护：耕地保护新格局基本形成

记者从在深圳召开的全国“土地日”座谈会上了解到：目前我国耕地数量、质量、生态“三位一体”保护新格局基本形成。

数据显示，我国土地资源的最大特点就是总量多、人均少、地区分布不平衡，可开发后备资源少。我国土地总面积达到960多万平方公里，居世界第三位，占世界陆地总面积1/15。土地的后备资源十分有限。我国有13亿多人口，人均土地面积不到世界平均数的1/3。

自然资源部党组成员、副部长王广华介绍，我国坚持最严格的耕地保护制度，坚守耕地红线，实施省级政府耕地保护责任目标考核，全面落实耕地占补平衡制度。2017年底耕地面积20.23亿亩，划定永久基本农田15.5亿亩并实行特殊保护，大力推进土地综合整治并建成高标准农田4.8亿亩。

据介绍，土地资源是国家重要的自然资源，新时代的土地管理工作，坚持最严格的耕地保护制度和最严格的节约用地制度，坚持土地公有制性质不改变、耕地红线不突破、农民利益不受损三条底线，促进经济高质量发展、促进生态文明建设、促进民生改善和乡村振兴。

王广华说，要科学划定生态保护、永久基本农田、城镇开发边界三条控制线，加快建立统一、协调、权威、完善的国土空间规划体系，科学统筹各类空间资源配置，优化国土空间格局，提升国土空间资源资产价值，给自然留下更多修复空间，给农业留下更多良田，给子孙后代留下天蓝、地绿、水净的美好家园。

具体来看，严格耕地管控性保护，尽量“不占少占”；加强耕地建设性保护，做到“补足补优”；健全耕地激励性保护，搞好“利益调节”；加强耕地保护考核监督，压实“目标责任”，确保耕地保有量和永久基本农田面积不减少、质量有提升、生态有改善。

我国农村土地制度改革完成阶段性目标任务

截至今年6月底，我国农村土地制度改革33个试点地区已按新办法实施征地共1101宗、16.6万亩；集体经营性建设用地入市地块970宗、2万余亩，总价款约193亿元，收取土地增值收益调节金15亿元；各地共腾退零星、闲置宅基地9.7万户、7.2万亩，办理农房抵押贷款4.9万宗、98亿元。我国农村土地制度改革完成阶段性目标任务。

自然资源部相关负责人表示，农村土地征收、集体经营性建设用地入市、宅基地制度改革试点自2015年3月启动以来，试点范围不断扩大，试点内容更加丰富，在相关部门和地方党委政府共同努力下，试点工作取得积极成效，也有力助推了乡村振兴和脱贫攻坚。

征地制度改革在多年来征地实践和改进管理基础上，按照新的改革试点任务，着力在“缩小土地征收范围”上取得突破，在“规范土地征收程序”“完善对被征地农民合理、规范、多元保障机制”“建立兼顾国家、集体、个人的土地增值收益分配机制”等方面积极探索、务实进取，边研究、边实践，边总结、边提炼。截至今年6月底，已按新办法实施征地共1101宗、16.6万亩，形成了一些宝贵的改革成果。

集体经营性建设用地入市试点地区按照全国人大常委会的法律授权，按照“同权同价、流转顺畅、收益共享”的目标要求，积极稳妥推进，形成了较完整的工作制度和政策体系，社会和市场对于入市集体土地的接受程度逐渐提高。截至今年6月底，集体经营性建设用地入市地块970宗、2万余亩，总价款约193亿元，收取土地增值收益调节金15亿元。

宅基地制度改革试点启动以来，各地通过因地制宜土地推进改革，在宅基地确权登记颁证，加强村民自治管理、探索新的取得方式以及盘活闲置宅基地等方面取得了积极进展。各地加大闲置宅基地盘活力度，稳步探索宅基地自愿有偿退出机制，截至今年6月底，共腾退零星、闲置宅基地9.7万户、7.2万亩。各地在确权登记的基础上，积极配合开展农民住房财产权抵押贷款试点，截至今年6月底，办理农房抵押贷款4.9万宗、98亿元，群众获得感明显增强。

“增存挂钩”：向闲置土地亮剑

近年来，全国新增建设用地需求持续减少，而批而未供和闲置土地规模有增加趋势。据土地利用变更调查初步结果测算，2017年全国人均城镇工矿用地约145平方米，远高于国家标准。

8月1日，自然资源部印发《关于健全建设用地“增存挂钩”机制的通知》，提出向批而未供土地和闲置土地亮剑，强力破除土地资源无效低效供给，提高资源供给质量和效率，以改革举措切实落实党的十九大精神、深化供给侧改革、推动高质量发展。

自然资源部相关负责人表示，创新建设用地“增存挂钩”机制，意味着今后各级自然资源主管部门分解下达新增建设用地计划时，将把批而未供和闲置土地数量作为重要测算指标，逐年减少批而未供、闲置土地多和处置不力地区的新增建设用地计划安排。下一年度的土地利用计划安排，将根据各地区处置批而未供和闲置土地的任务完成情况实行指标奖励和核减。

加强执法：首次公开通报16起自然资源违法案件

为贯彻落实习近平总书记生态文明思想和关于自然资源工作的系列重要指示批示精神，用最严格的制度、最严密的法治，为生态文明建设提供可靠保障，各级自然资源主管部门积极作为，动真碰硬，加大执法查处力度，严肃查处了一批违反土地、海洋、矿产、林业等自然资源法律法规的违法案件。

为切实发挥警示教育作用，6月22日，自然资源部召开例行新闻发布会，向社会通报16起自然资源违法案件的查处结果。

自然资源部相关负责人表示，各级自然资源主管部门要坚决落实最严格的生态保护制度、最严格的资源节约制度、最严格的耕地保护制度，坚持源头严防、过程严管、后果严惩，守土有责、守土尽责，分工协作、共同发力，坚决制止和惩处破坏自然资源行为，切实履行好保护和监管职责。

不动产权益维护：压缩不动产登记办理时限

7月31日，自然资源部印发《关于全面推进不动产登记便民利民工作的通知》，全面部署不动产登记便民利民改革举措，制定压缩不动产登记办理时限时间表。五年内，除遗产继承以外的登记时间压缩到5个工作日以内。2018年底前，全国所有市县的不动产一般登记、抵押登记业务办理时间分别压缩至15个和7个工作日内。

通知要求，推行不动产登记、税务、交易“一窗受理、并行办理”，不得设立任何违规前置，不论是否办理了二手交易合同备案、交易确认手续，都不能影响不动产登记的受理、办理。2018年底前，各省（区、市）实施“一窗受理”的市县占比要超过80％。开展“减证便民”服务，全面清理烦扰企业群众的“奇葩”证明、重复证明等各类无谓证明。拓展网上办理事项，2018年底前，各省（区）至少要有2个地市、10个县区实行“互联网+不动产登记”，4个直辖市、所有副省级城市和省会城市要制定“互联网+不动产登记”工作方案，力争2019年6月底前全面实施。

自然资源部相关负责人表示，各地应进一步做好登记资料移交和整理，全面完成集体土地所有权、城镇国有建设用地使用权和房屋所有权的存量现势登记数据清理、关联挂接、补录补测和整合入库等工作，并于2019年6月底前完成向自然资源部汇交。加快推进“房地一体”的宅基地使用权和集体建设用地使用权确权登记颁证工作，力争按照《国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》的要求于2020年底前全面完成。

自然资源统一确权登记试点取得积极进展

经过一年多的探索，我国自然资源统一确权登记试点取得积极进展。截至目前，12个省份、32个试点区域共划定自然资源登记单元1191个，确权登记总面积186727平方公里，并重点探索了国家公园、湿地、水流、探明储量矿产资源等确权登记试点。

据了解，自然资源统一确权是自然资源部统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的重要基础性工作。2016年11月，中央全面深化改革领导小组第29次会议审议通过《自然资源统一确权登记办法(试行)》（以下简称《办法》)和试点方案，决定在吉林等12个省份开展为期一年的试点，要求以不动产登记为基础，依照规范内容和程序进行统一登记，坚持资源公有、物权法定和统一确权登记的原则，对水流、森林、山岭、草原、荒地、滩涂以及探明储量的矿产资源等自然资源的所有权统一进行确权登记，形成归属清晰、权责明确、监管有效的自然资源产权制度。

自然资源部有关负责人介绍，试点启动以来，部会同中央编办、财政部、原环境保护部、水利部、原农业部、原国家林业局成立试点指导小组、专家咨询组，建立了动态跟踪机制，联合组成7个调研督导组，分赴11省开展调研督导，多次召开协调推进会推动，试点工作取得积极成效。

首届联合国世界地理信息大会召开 达成数项成果

联合国世界地理信息大会11月19日在浙江德清举行，国务院总理李克强致贺信；联合国秘书长古特雷斯致视频贺辞。

李克强表示，地理信息在经济社会发展中发挥重要作用。当今世界，地理信息技术与移动互联网、大数据、云计算等新一代信息技术深度融合，促进了新动能、新业态、新应用的发展。中国政府始终积极参与和支持全球地理信息领域合作，赞赏联合国在协调和管理地理信息、推动全球可持续发展方面作出的努力。中国将继续与各国携手努力，推动地理信息合作为服务全球治理、促进可持续发展、提升人类福祉、构建人类命运共同体发挥更大作用。希望大会本着“同绘空间蓝图，共建美好世界”主题，集思广益，加强合作，为扩大地理信息全球应用、促进世界地理信息创新发展作出贡献。

10月24日，国务院新闻办举行的联合国世界地理信息大会有关情况发布会上，自然资源部副部长、党组成员、国家自然资源副总督察库热西·买合苏提表示，在中国举办联合国世界地理信息大会，一方面对中国测绘地理信息事业的发展具有重要现实意义。有利于促进中国测绘地理信息技术的发展创新，有利于加强与相关国家和机构的交流合作，共享中国发展经验。另一方面，对全球地理信息领域发展具有深远影响。大会将成为联合国全球地理信息管理的全面协商对话平台，是全球地理信息领域落实联合国2030年可持续发展目标的重要行动，有利于促进全球地理信息领域的国际协同合作，共同应对挑战、解决问题，提升各国地理信息管理能力和发展水平。

加强海洋生态环境保护和监管

2018年12月24日上午，第十三届全国人民代表大会常务委员会第七次会议在京举行，听取国务院关于发展海洋经济加快建设海洋强国工作情况的报告。

谈及海洋经济发展和海洋强国建设时，国家发展和改革委员会主任何立峰在报告中指出，要严格保护海洋资源，加强海洋生态环境保护和监管，严守生态红线，强化整治修复，坚决打好渤海综合治理攻坚战。实施最严格的围填海管控措施，除国家重大战略项目外，全面停止新增围填海审批，加快处理围填海历史遗留问题。

报告提到，党的十九大明确提出要坚持陆海统筹，加快建设海洋强国。习近平总书记关于海洋强国建设的重要论述，指明了推进海洋强国建设的方向和路径，是做好海洋相关工作的根本遵循。

报告明确，贯彻落实习近平总书记关于建设海洋强国的重要论述，要着力改变海洋经济粗放发展的现状，走高质量发展之路，进一步提高海洋开发能力，优化海洋产业结构，构建现代海洋产业体系。要调整近岸海域国土空间布局，拓展蓝色经济空间，推动海洋经济由近岸海域向深海远洋极地延伸，提高海洋经济对国民经济贡献率，更好保障国家能源、食物、水资源等安全。

报告提到，贯彻落实习近平总书记关于建设海洋强国的重要论述，在坚定维护国家海洋权益的同时，推进建设21世纪海上丝绸之路，深度参与全球海洋治理，共同构建合作共赢的伙伴关系，推动世界各国加强海上合作、共享海洋，把深海极地等打造成各方深化海洋合作的新疆域。

公布我国最新矿产资源储量家底

“矿产资源是国民经济可持续发展的重要基础，其供需形势直接影响国家经济安全。”7月11日，自然资源部相关负责人在2017年全国矿产资源储量情况新闻发布会上表示。

全国已发现并具有查明资源储量的矿产162种，亚矿种230个。与上年度相比，本次汇总通报的215个亚矿种查明资源储量增长的118个，下降的40个，没有变化的57个。

此次公布的数据显示，能源矿产储量多数增长，页岩气增幅较大，石油和天然气增长缓慢，煤层气下降。尤其值得关注的是，近年来我国页岩气实现了勘探开发的重大突破和快速发展，自2014年9月到2018年4月，不到4年时间，累计新增探明地质储量突破万亿方，产能达135亿立方米，累计产气225.80亿立方米。我国已成为继北美之后又一个实现大规模商业化开发页岩气田的国家。据了解，全国页岩气有利区的技术可采资源量21.8万亿立方米，目前探明率仅4.79%，资源潜力巨大。

2017年金属矿产查明资源储量普遍增长，谈到矿产资源形势，该负责人表示，目前，我国经济由高速增长转向高质量发展阶段，对矿产资源安全高效供应提出了新的更高要求，也面临新挑战。总体上看，我国矿产资源国情没有变，矿产资源重要地位没有变，资源环境约束趋紧没有变，矿产资源供应形势十分严峻，任务十分艰巨。

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(责编：朱江、仝宗莉)