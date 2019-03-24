宁吉喆：围绕"巩固 增强 提升 畅通" 重点做好四方面工作

人民网北京3月24日电 中国发展高层论坛2019年年会24日上午在北京开幕。

国家发展和改革委员会副主任宁吉喆在“稳中求进的供给侧结构性改革”论坛上表示，过去一年，在党中央和国务院的坚强领导下，国家发展和改革委深入推进“三去一降一补”，围绕“破立降”这三个方面供给侧结构性改革的重点任务，出台实施一批重要举措，取得了明显成效。

国家发展和改革委员会副主任宁吉喆在“稳中求进的供给侧结构性改革”论坛上发言。（摄影：于凯）

深入推进“三去一降一补”出台实施一批重要举措

宁吉喆谈到，围绕深化供给侧结构性改革的成绩、思路和举措，我谈几点看法。

“中国经济运行面临的问题既有总量性的也有结构性的，既有需求侧的也有供给侧的，但主要矛盾仍然是供给侧结构性的，供给体系不适应需求结构变化，经济循环不够顺畅。要将供给侧结构性改革作为当前和今后一个时期我国经济工作的主线，坚定不移把这方面工作向前推进。”宁吉喆认为，过去一年，在党中央和国务院的坚强领导下，国家发展和改革委深入推进“三去一降一补”，围绕“破立降”这三个方面供给侧结构性改革的重点任务，出台实施一批重要举措，取得了明显成效。

在“破”的方面，国家发展和改革委着力推进去产能去杠杆去库存。过去一年进行了结构性去产能、系统性优产能，2016—2018年，累计压减粗钢产能1.5亿吨以上、退出煤炭落后产能8.1亿吨，均提前两年完成“十三五”目标任务，还取缔“地条钢”产能1亿多吨，稳妥处置“僵尸企业”，重点行业供求关系发生明显变化，去年工业产能利用率处在76.5%的较好水平。积极稳妥降杠杆，市场化债转股扩量提质，落实金额超过6000亿元，非金融企业部门杠杆率总体稳中有降。坚持“房子是用来住的、不是用来炒的”的定位，分类调控、因城施策，2018年末全国商品房待售面积52414万平方米，较2015年末下降27.1%，今年1—2月又减少162万平方米，多数城市商品住宅可售面积去化周期回归合理区间。

在“立”的方面，国家发展和改革委全力推动创新转型，2018年，全国研究与开发经费达到19657亿元，比上年增长11.6%，占GDP比重2.18%；高技术制造业、战略性新兴制造业同比分别增长11.7%、8.9%，战略性新兴服务业营业收入增长14.6%。世界知识产权组织等机构公布的中国创新指数排名由2017年的第22位跃升至2018年的第17位。粮食产量达到1.3万亿斤，农业供给侧结构性改革深入推进。工业增加值突破30万亿元，制造强国建设持续推进。服务业增加值达到47万亿元，服务业对经济增长的贡献率接近60%。服务性消费以两位数增长，消费对经济增长的贡献率超过76%。投资补短板力度加大，2018年生态环保、公共设施、农业投资分别增长23.9%、21.8%、16.4%，高技术制造业、装备制造业投资分别增长16.1%和11.1%。

在“降”的方面，国家发展和改革委大力实施减税清费降负，降成本额度持续加大，去年又为各类市场主体减负约1.3万亿元，包括降低制造业等行业增值税率，实施小微企业普惠性税收减免政策。降低、停征一批行政事业性收费和政府性基金，清理规范经营服务性收费。大力推动降低用能、物流等成本，全国一般工商业电价平均降低10%以上，企业获得感不断增强。

宁吉喆强调，实践充分证明，中国政府坚持以深化供给侧结构性改革为主线的决策部署是完全正确的，这是改善供给结构、提高经济发展质量和效益的治本之策，必将推动中国经济发展加快向更多依靠创新驱动、内生驱动、服务业和工业制造业共同驱动、居民消费和有效投资协同驱动的方式转变。

(责编：朱江、杨曦)