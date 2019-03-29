原标题：年内油价缘何呈现“五涨零跌一搁浅”

3月28日24时，第六次成品油调价窗口再度开启——

年内油价缘何呈现“五涨零跌一搁浅”

尽管本轮成品油价格只是微调，但这已是今年油价第五次上涨。本次调价后，今年以来国内成品油调价呈现出“五涨零跌一搁浅”格局

欧佩克执行减产，美国对伊朗和委内瑞拉实施制裁等将继续推高油价，短期国际油价大概率在当前水平维持区间波动

3月28日24时，年内第六次成品油调价窗口再度开启。据国家发展改革委消息，根据近期国际市场油价变化情况，按照现行成品油价格形成机制，自2019年3月28日24时起，国内汽、柴油价格每吨均提高80元。

据国家发改委价格监测中心监测，在本轮成品油调价周期内，伦敦布伦特、纽约西德克萨斯轻质油（WTI）油价分别在每桶67美元至69美元、58美元至60美元区间窄幅波动。平均来看，两市油价较上轮调价周期上涨3.86%。受此影响，国内汽油、柴油零售价格随之上调。

国家发改委价格监测中心分析师钟弥嘉表示，调价周期内，全球原油供应趋紧，推高国际油价至近5个月高位。一是石油输出国组织（欧佩克）减产效果明显并将继续执行减产至今年6月份。二是美国原油库存连续三周下降，其中3月15日当周下降960万桶，创下去年7月份以来最大降幅。同时，美国活跃钻机数也降至824座，为去年4月份以来最低水平。三是委内瑞拉再度发生大规模停电事故，导致该国原油出口量进一步下降。截至3月27日，伦敦布伦特、纽约WTI油价分别为每桶68美元和59美元，较年初上涨了24%、28%。

尽管本轮成品油价格只是微调，但这已是今年油价第五次上涨。本次调价后，今年以来国内成品油调价呈现出“五涨零跌一搁浅”格局（参照原油价格变化率趋势，3月14日年内第5轮成品油调价搁浅未调）。据统计，今年汽油累计上调750元/吨，柴油累计上调725元/吨。

“此次调价会使部分私家车主用油成本小幅增加。以油箱容量50L的普通私家车计算，调价后加满一箱油将多花3元左右；按市区百公里耗油7L至8L的车型，平均每行驶1000公里费用增加5元左右。对满载50吨的大型物流运输车辆而言，平均每行驶1000公里燃油费用增加28元左右。”隆众资讯分析师徐雯雯介绍说。

从对市场的影响来看，隆众资讯分析师刘培培表示，自3月中下旬开始，国内柴油需求向好，再加上受增值税下调影响，中间商备货积极，地炼及主营单位成交量较上月略有回升。不过，南方大部分地区受阴雨天气影响，下游消耗欠缺；在汽油方面，天气逐渐转暖，4月份节假日出行较多，加油站走量一直比较稳健。

“本次涨幅不大，对市场购销氛围提振作用有限。”刘培培分析说，4月份北方汽柴油需求继续向好，物流运输行业消耗量稳健，南方柴油需求也将逐步恢复；加油站零售价上涨，利润走高，提振加油站备货心态。不过，多种市场不确定因素也制约着大单或者大型外采成交，预计本次调价后主营及地炼汽柴油价格继续以稳定调整为主。

成品油价未来走势如何？国家发改委价格监测中心预计，欧佩克执行减产，美国对伊朗和委内瑞拉实施制裁等将继续推高油价，短期国际油价大概率在当前水平维持区间波动。需要注意的是，欧佩克将于4月17日至4月18日举行会议，后续减产期限和减产力度是否存在变化是影响近期油价的主要因素。

隆众资讯分析师李彦表示，以当前的国际原油价格水平计算，下一轮成品油调价开局将呈现下行趋势，但目前国际原油市场利好因素继续占据上风，欧佩克减产不断释放积极信号，加之委内瑞拉等地缘局势依然不稳定，供应端趋紧预期仍在延续。预计下一轮成品油价格上调或搁浅概率较大。（记者 熊 丽）

(责编：仝宗莉、蒋琪)