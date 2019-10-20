李帆：金蝶云苍穹打造面向未来的信息系统

10月19日至20日，直达·共生——金蝶云·苍穹技术与生态论坛在京举行。在19日举行的论坛上，金蝶中国助理总裁李帆表示，金蝶云苍穹面对的不是对过去的ERP做一些改造，而是要打造面向未来的信息系统，并且自主可控。

在谈到如何去构建新一代的信息系统和IT架构时，李帆表示，金蝶云苍穹面对的不是对过去的ERP做一些改造，而是要打造面向未来的信息系统。他表示，大部分企业里的IT资产都可以看到，特别是大企业中的有很多系统，但是这些系统处于割裂状态，数据没有统一，多个信息系统，但缺乏统一的技术栈，这就需要统一的数字化平台。

在谈到AI技术应用时，李帆表示，AI到今天为止，在企业级市场它还没有产生整个生产力大批量的应用，在各行各业还在探索实践中，金蝶云苍穹的AI更偏重于应用级的。

在谈到自主可控时，李帆表示，苍穹的PaaS，是一个更加开放的平台，金蝶及伙伴以及客户基于这个平台去定制行业的软件，并提供开发者的社区，会赋能到金蝶的客户和伙伴。苍穹的技术，是全栈技术客可控的，到目前我们没有使用一个单量化的软件，技术全部都是自主研发和开源的，所以金蝶云苍穹在这方面对于国产自主可控适应能力是很强的。他表示，金蝶云苍穹对于国产的操作系统，芯片的适配是非常快的，我们去适配华为的全栈，华为的技术确实很强大从芯片到存储到操作系统到数据库到服务器都有自己的产品，苍穹在很快的时间内就完成了全部的适配华为的技术栈。（牛广文）

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