全年稳外资目标能够实现（经济发展亮点多韧性足）

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商务部18日发布的数据显示，1—10月全国实际使用外资7524.1亿元人民币，同比增长6.6%。其中，服务业、高技术产业吸收外资较快增长。总体来看，我国外资利用稳中有进、规模平稳、大项目多，且投资结构进一步优化。商务部进一步完善了外资引进的政策举措，预计全年吸收外资规模将持续保持稳定。

商务部18日召开利用外资专题发布会，介绍了1—10月我国利用外资工作的有关情况并回答记者提问。

今年利用外资呈现“稳、多、优”特点

商务部外资司司长宗长青介绍，今年我国实际使用外资总体保持平稳增长。具体看，1—10月全国新设外商投资企业33407家，实际使用外资7524.1亿元人民币，同比增长6.6%。10月份当月实际使用外资692亿元，增长7.4%。

其中，服务业、高技术产业吸收外资较快增长。1—10月，服务业实际使用外资5383.5亿元，增长13.5%。高技术产业实际使用外资2224.8亿元，增长39.5%，占比达29.6%。高技术制造业实际使用外资786.9亿元，增长5.5%。高技术服务业实际使用外资1438亿元，增长69.3%。

长江经济带、自贸试验区吸收外资明显增长。东、中、西部地区实际使用外资同比分别增长6.8%、6%和5.2%。长江经济带实际使用外资3683亿元，增长8%，占全国比重达49%。自贸试验区实际使用外资1083.9亿元，同比增长23.9%，占比达14.4%。

“总体看，我国今年利用外资保持了稳中有进的态势。”宗长青说，今年利用外资工作还有以下几个特点。

一是“稳”，吸引外资的规模保持了平稳。1—10月，吸引外资同比增长6.6%，说明外国投资者对华投资保持了较好的信心和预期。

二是“多”，外资大项目比较多。据统计，今年以来5000万美元以上的大项目有1300多个，同比增长5.4%。

三是“优”，外商投资结构进一步优化。服务业、高技术产业都是较快增长，而且增长幅度比较明显。高技术产业引资规模，已经占整个引资规模接近三成。高技术产业里，高技术服务业又成为亮点，增长幅度达到70%。

政策“组合拳”巩固我国吸引外资的优势

“在全球经济增长乏力的情况下，这样的成绩是来之不易的。”商务部外资司副司长叶威说。

近年来，我国出台了一系列的举措，形成了“组合拳”，包括实行“准入前国民待遇加负面清单”管理制度，大幅放宽市场准入；制定全新的，以开放、服务和保护外资为主基调的外资基础性法律。连续出台了4份国务院文件，不断完善外资政策体系等。“这些举措进一步巩固了我国吸引外资的优势。”宗长青表示。

据介绍，今年商务部按照党中央、国务院“稳外资”工作部署，主要牵头或协同推进了六方面的工作：

一是着力完善外资法律体系。推动出台了《外商投资法》，加快配套条例制定，并牵头开展相关法规规章“立改废”工作，配合推动出台《优化营商环境条例》，建立健全外商投资信息报告等制度，努力打造法治化营商环境。

二是着力推出稳外资政策措施。近期，国务院公布了《关于进一步做好利用外资工作的意见》。

三是着力推进对外开放。发布了2019年版全国和自贸试验区外商投资负面清单，全面清理负面清单以外外资准入限制措施，印发了《国务院关于全面推进北京市服务业扩大开放综合试点工作方案的批复》。

四是着力引导外资投向。发布2019年版《鼓励外商投资产业目录》，引导外资投向现代农业、先进制造、现代服务业等领域，以及中西部地区。

五是着力强化投资平台功能。报请国务院批复山东等6个省区设立自贸试验区，增设上海自贸试验区临港新片区，报请国务院印发了《关于推进国家级经济技术开发区创新提升打造改革开放新高地的意见》。

六是着力提升投资促进水平。指导各地完善外商投资促进服务体系，建立外商投资企业跟踪服务机制，开展“跨国公司西部行”活动，开展多双边投资促进活动等。特别是我国连续两届成功举办了中国国际进口博览会，对于引进外资产生了明显的投资溢出效应。

预计全年吸收外资规模将继续保持稳定

叶威介绍，根据商务部的调研，总体上看，外商投资企业反映的问题主要集中在市场准入、公平待遇、政策执行、知识产权保护、标准制定、政府采购等方面。为了回应和解决外商投资企业这些合理诉求，商务部坚持问题导向，有针对性地拿出了一批新政策、新举措。

下一步，按照国务院出台的《关于进一步做好利用外资工作的意见》分工要求，商务部首先要发挥牵头部门的作用，推动各地区、各部门做好贯彻落实的工作。

在扩大外资市场准入方面，将进一步完善外商投资准入负面清单管理制度。继续压减全国和自贸试验区的负面清单，尤其是进一步加大自贸试验区开放压力测试力度，并会同有关部门清理负面清单以外对外资的限制。

在推进自贸试验区改革创新方面，将聚焦市场主体期盼，提出支持自贸试验区进一步扩大开放和创新发展的具体举措，推进相关深层次改革先行先试。推动向自贸试验区下放更多省级经济管理审批权限，激发市场活力。

在加大对外资的招商引资力度方面，将加强顶层设计，完善国家外商投资服务体系；同时，将抓好外商投资领域相关政策宣传解读，了解政策实施的难点、堵点，协助企业用好用足各项政策。

在加大对外商投资企业合法权益的保护力度方面，将完善外商投资企业投诉机制，推动各地区建立健全受理机构，完善处理规则，规范处理程序，提高处理效率。

针对记者关于“外资转移”的提问，宗长青表示，当前虽然有少数东部沿海、外向型、附加值较低的外商投资企业，出现了转移生产环节的现象，但商务部认为，这是市场机制作用引起的正常的企业经营行为。从总体上看，我国没有出现大规模外资撤离情况。从一些外国商协会有关调查报告看，大多数外商投资企业以我国国内市场为目标市场，仍十分看好在我国投资前景，具有较强的投资信心。

“预计全年吸收外资规模将继续保持稳定，全年‘稳外资’目标能够实现。”宗长青说。

《 人民日报 》（ 2019年11月19日 10 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)