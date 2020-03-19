赖雪梅:用优质内容为战“疫”助威

人民网北京3月19日电 （赵超）在全民战“疫”的背景下，如何用优质的内容为防控疫情加油助威，用科学的知识提供自我防护与信心积聚力量，用崭新的传播方式为获取信息疏通心灵穿针引线？

2020年3月10日，人民网科技（北京）公司在人民网的指导下组织召开了金台圆桌——“人民战‘疫’·内容科技未来研判”线上研讨会，邀请政产学研代表、渠道、平台、企业、社会创作力量等二十余位代表积极谏言，共同谋划内容科技发展方向，共同促进内容生态良性发展。

内容生产、聚合分发、动态感知等科技能力建设，在新冠肺炎疫情这样的社会公共事件中发挥了怎样的作用，还有哪些应对的不足？中国出版集团科技与数字出版部主任赖雪梅认为，优质内容是助力战“疫”致胜的法宝。

赖雪梅介绍，防控疫情战打响以后，中国出版集团旗下商务印书馆同语言学者花费两天时间就推出了防控疫情湖北方言通，为支援湖北一线工作人员和湖北当地人进行沟通提供了很大的方便；中国大百科全书出版社免费向公众开放了中医百科全书知识服务；人民音乐出版社与前线的广州大学第三附属医院联合，共同建立方舱之声，以音乐治疗助力战“疫”前线，还编制了新冠状病毒感染的肺炎防控知识手册等等。

赖雪梅表示，一方面内容机构生产优质内容去助力疫情防控，另一方面积极参与策划、记录全民战“疫”的行动，同时推出“知识就是免疫力”等专题，免费向公众提供一线的报道，多元化解读电子刊物，推出新型冠状肺炎预防手册，普及专业的科学知识，为大众提供一份科学的认知与预防指南。

赖雪梅说，从某种意义上来说，疫情期间内容生产机构不仅提供海量优质的原创内容，还为整个战“疫”大战、为信息对接等提供了有益的帮助。

(责编：赵超、夏晓伦)