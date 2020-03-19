孙静：内容科技发展须尊重个性化需求

人民网北京3月19日电 （赵超）2020年3月10日，人民网科技公司在人民网的指导下组织召开了金台圆桌——“人民战‘疫’·内容科技未来研判”线上研讨会，邀请政产学研代表、渠道、平台、企业、社会创作力量等二十余位代表积极谏言，共同谋划内容科技发展方向，共同促进内容生态良性发展。
内容科技相关企业如何把握机遇、把控节奏，更好发展。关于内容科技未来发展有何政策建议？智度科技股份有限公司董事、智度集团有限公司合伙人孙静认为当前内容生态的现状是搜索和推荐的二分天下。
孙静说，随着推荐的普及，用户主动找内容的行为越来越少，每个独立的APP自成一套体系。相比以前的搜索生态，也就是搜索引擎分发全网的内容，内容与用户运营交于一个个网站，推荐引擎的角色从生态的贡献者变成了生态的掠夺者，细分领域的价值被越来越多的内容生产者垄断，内容生产者也开始更加逐利，导致推荐生态的细分领域内容质量反而不如搜索时代。
在孙静看来，发展与机遇，最终是价值观的较量。内容科技企业的产品在目前时代既是内容，也是媒体本身。好的内容需要时间的积累，需要承载价值观，需要良好的展现形式，需要与受众发生共鸣。同时，需要更高效地触达用户。
疫情发生后，内容生态发生了一些显著变化，如何更高效的触达用户，是行业接下来需要解决的问题。
关于内容科技未来发展的政策，孙静也给出了建议。她认为移动互联网乃至AI互联网时代，媒体载体更为丰富，总量巨大。建议尊重个性化需求，以法律法规作为过滤器，促使内容科技企业达到商业与价值的平衡。
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