券商基金外资股比限制今起取消

按照证监会此前公布的时间节点，从今天（4月1日）起，将在全国范围内取消证券公司、基金管理公司的外资持股比例限制。
2019年7月20日，国务院金融稳定发展委员会办公室对外发布《关于进一步扩大金融业对外开放的有关举措》，将原定于2021年取消证券公司、基金管理公司和期货公司外资股比限制的时点提前到2020年。经统筹研究，证监会进一步明确：自2020年4月1日起，在全国范围内取消基金管理公司外资股比限制；自2020年12月1日起，在全国范围内取消证券公司外资股比限制。2019年10月11日，证监会宣布自2020年1月1日起，取消期货公司外资股比限制。今年3月13日，证监会进一步宣布，按照国家金融业对外开放的统一部署，落实中美第一阶段经贸协议要求，经统筹研究，自2020年4月1日起取消证券公司外资股比限制，符合条件的境外投资者可根据法律法规、证监会有关规定和相关服务指南的要求，依法提交设立证券公司或变更公司实际控制人的申请。
民生证券指出，外资券商进入将产生“鲇鱼效应”，激发市场活力。随着开放程度加大，合资券商外资持股比例增加和外商独资券商入场将加大市场竞争，或给中小型券商带来一定压力，但短期受到业务范围、资本实力等方面的约束，对内资券商的整体冲击有限；长期来看，外资机构入场将有助于带来大量境外增量资金、先进的管理经验和丰富的业务模式，与内资券商差异化良性竞争，提升内资券商竞争能力。（记者吴黎华）
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