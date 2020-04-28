畅通供需产业链 税收大数据为鄂企复产搭起“高速路”

编者按：当前，湖北经济从“按住暂停”转向“重启恢复”，但有些企业仍面临采购、销售、资金等方面难题。日前，国家税务总局印发《运用税收大数据助力湖北企业复工复产的通知》，深挖税收大数据价值，建立企业产销对接的“桥梁纽带”。人民网财经特别推出“税收大数据助力湖北企业复工复产”系列观察，聚焦各地税务部门发挥税收大数据优势牵线搭桥，“一对一”帮扶湖北企业打通产销链、资金链上的痛点堵点，助力企业加快复产复销。

4月初，湖北省随州市的丰源汽车配件有限公司正在等待泵机齿轮投入生产，但浙江温岭市供应泵机齿轮的刚泰机械配件厂却遇到了新状况。

“我们企业负责锻打的技术工人未能及时返岗，直接影响到齿轮精加工。”刚泰机械配件厂负责人朱国玲介绍，温岭市税务部门了解到这一情况后，通过比对发票数据，及时为刚泰机械配件厂找到2家合标的锻打机械厂，补齐了齿轮精加工的关键环节，1000套泵机齿轮如期运抵随州，保障了湖北丰源汽车配件有限公司顺利复产。

汽车是湖北的支柱产业，有了税收大数据牵线搭桥，各大车企有序复产，汽车零部件上下游企业正在复苏。

“制造业环环相扣，一个环节跟不上，下游就会‘断粮’。”在湖北省社科院经济所所长叶学平看来，原材料供应不足、不及时是制约湖北企业复工复产的一大难题。

如何破题？各地税务部门深挖细掘税收大数据这座“金山银库”，充分利用增值税发票等税收大数据平台，为复产企业提供产销信息支撑，帮助湖北企业解决“无米之炊”困境。

与丰源汽车配件类似，武汉晨鸣汉阳纸业股份有限公司准备复产，但上游原材料纸浆供应却跟不上。当地税务部门了解情况后，运用税收大数据查询到潜江市创伟林纸有限公司生产该企业所需纸浆，并主动对接潜江市税务部门，促成双方企业自主自愿按市场化原则签订了1000吨木浆购销合同。武汉晨鸣汉阳纸业股份有限公司财务经理陈文丽表示：“没想到税收大数据比我们更了解产业链，如果没有税务部门帮助，我们不可能这么快复产。”

江西与湖北地域相邻、人员相亲。“我们的煤炭首先发往湖北，钱可以少赚，但助力湖北兄弟企业复产必须实在。”新余市旭邦贸易有限公司负责人胡进表示，看到税务部门推送的“助力湖北企业复工复产名单”后，该公司主动与湖北剑北贸易公司联系，以优惠价格向对方提供产品。“一系列税费优惠政策以及延期缴税举措，盘活公司资金800多万元，我们有底气向湖北企业降价销售。”胡进说。

沿长江而下，杭州格林达电子有限公司产出的显影液是湖北省几家液晶面板厂家的重要原料。“现在正是湖北企业复苏的关键期，我们一直以来都是武汉几大面板厂家的供应商。”杭州格林达电子的马晓玲表示，“我们第一时间就报名了税务部门的‘对湖北购销需求企业名单’，享受税务部门专门辅导和专人对接。第一批500多万元税费减免到位，让我们更有能力扩大产能供应湖北。”

在广东，为帮助企业打通原材料供应不畅等堵点，当地税务部门自主开发“广东税务产业链智联平台”，具有产品发布、货源寻找、供需磋商等功能，着力解决企业原材料供应不畅等堵点问题，受到企业广泛欢迎。广东省税务局局长吴紫骊表示：“我们积累的经验应当分享，尽我们所能把平台‘搬’到湖北去，帮湖北产业链以最快速度‘转起来’。”

4月15日，由广东省税务局援建、湖北省税务局开发的“湖北税务助力企业复工复产信息平台”正式上线，为畅通供需产业链搭建起一条“高速路”。据悉，该平台具备“寻找货源”“谁找过我”“我的需求”“发布产品”等功能。在这里，湖北企业可以借助税收大数据力量，便捷完成货源寻找、供需磋商等事宜，从哪里可以买到原料、到哪里可以卖出货物，实现企业之间自主自愿精准高效对接。

这样供需“接力”的场景在全国各地不断发生。当前，以税收大数据为“媒”，各省不少与湖北企业生产经营密切关联的企业都铆足干劲加快生产，为在鄂企业复工复产注入源源不断的动力。

(责编：栗翘楚、孙阳)