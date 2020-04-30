“一企一策”破解供应链困局 鄂企加速“跑”起来

编者按：当前，湖北经济从“按住暂停”转向“重启恢复”，但有些企业仍面临采购、销售、资金等方面难题。日前，国家税务总局印发《运用税收大数据助力湖北企业复工复产的通知》，深挖税收大数据价值，建立企业产销对接的“桥梁纽带”。人民网财经特别推出“税收大数据助力湖北企业复工复产”系列观察，聚焦各地税务部门发挥税收大数据优势牵线搭桥，“一对一”帮扶湖北企业打通产销链、资金链上的痛点堵点，助力企业加快复产复销。

扬州亚星客车、柴油机公司需要三环离合器的配件，蒂森克虏伯发动机需要大冶特钢；鄂州电厂需要大冶月鑫钙业的石灰石粉，武汉光迅需要黄石晨信光电的光纤元器件……4月初的湖北，黄石市税务局的工作人员正在线“隔空”喊话，帮助一家家企业牵线搭桥，“一企一策”协助企业与“下家”沟通，保障销路通畅。

虽然我国复工复产正在逐步接近或达到正常水平，但各地区、各行业复工复产进度有快有慢，特别是湖北地区受疫情影响严重，原材料供应不畅、产销脱节、供应链替代风险突出等令不少刚刚复工的湖北企业十分焦虑。

“产业链环环相扣，一个关键领域或环节出现偏差，‘蝴蝶效应’就容易显现。”在湖北省社科院经济所所长叶学平看来，复工复产最关键的是加强产业链协同，产业链环环相扣，上游未能复产，下游就会“断粮”，复产难为“无米之炊”，下游未能复产，上游复产只会造成库存积压。

如何打通产业链条上的“毛细血管”？ 各地税务部门发挥大数据优势，坚持“一企一策”，精准帮扶上下游企业实现产销对接，破解供应链困局，助力鄂企加速“跑”起来。

受新冠肺炎疫情影响，武汉各大医院医用氧气需求量大幅度增长，武汉地区医用氧气最大供应商的湖北宝湖冶金原料有限公司，在复工复产过程中面临着石灰石原料供应紧缺的问题。江西瑞昌与湖北隔江相望，了解到瑞昌市是湖北宝湖冶金原料有限公司唯一的原料供应地后，瑞昌市税务人员通过税收大数据匹配，联系本地矿业公司，优先保障瑞昌市裕丰源商贸有限公司等12家企业的供应，确保了宝湖冶金每月8万吨左右的石灰石原料正常供应湖北，为疫情关键时期的氧气供应提供了保障。

皖鄂两省地相接，从事齿轮及其零部件的生产制造的安徽星瑞齿轮传动有限公司近期有两批原材料需要采购。六安市金安区税务局运用“供应链对接平台”，帮助企业匹配到湖北两家供应商，上下游供应链条因此打通。该公司财务负责人吴大胜表示：“一件产品的背后，是千千万万的零配件。是税收大数据帮助了上下游链条企业加强协作对接，共同恢复生产，提高了两地企业交易对接的效率。”

“税收大数据覆盖面广、及时性强、颗粒度细、可信度高，我们充分运用税收大数据，多维度、多角度分析企业复工复产及运行状况，协助解决产业链上下游、供需方配套衔接问题。”湖北省税务局党委书记、副局长胡立升表示。

4月29日，国家税务总局纳税服务司副司长、一级巡视员韩国荣在国家税务总局召开的新闻发布会上介绍，为帮助企业疏通堵点、缓解痛点、消除难点，税务总局于4月5日专门制发运用税收大数据助力湖北企业复工复产的通知，成立专项工作组，部署指导各地税务机关在运用税收大数据筛选重点企业的基础上，主动问需，了解企业复产复销的有关诉求，依托增值税发票系统等平台精准匹配供需相适的企业，促成双方自行自愿按市场化原则进行购销对接。

据介绍，截至4月28日，通过税收大数据供需匹配，各地上下游厂家与湖北企业积极对接，疏通购销堵点，已达成合作项目5093个，累计成交金额46.4亿元。随着疫情防控形势持续向好，湖北企业复工复产的步伐正“迈开”，通过税收大数据“一企一策”精准“搭桥”，鄂企正加速“跑”起来。

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(责编：孙阳、杨曦)