销路难开？ 税收大数据为鄂企复销“搭桥”

编者按：当前，湖北经济从“按住暂停”转向“重启恢复”，但有些企业仍面临采购、销售、资金等方面难题。日前，国家税务总局印发《运用税收大数据助力湖北企业复工复产的通知》，深挖税收大数据价值，建立企业产销对接的“桥梁纽带”。人民网财经特别推出“税收大数据助力湖北企业复工复产”系列观察，聚焦各地税务部门发挥税收大数据优势牵线搭桥，“一对一”帮扶湖北企业打通产销链、资金链上的痛点堵点，助力企业加快复产复销。

“生产恢复了，销售怎么办？”初春的武汉，格源精细化学有限公司正等待买主。这家主要生产和销售女贞醛等化学制品的公司，由于停工时间过长，导致不少下游企业另找卖主，虽然开始复产，却因订单较少再度陷入困境。

而在千里之外的厦门，中坤生物科技有限公司却面临相反的困境。该公司3月底接到了一笔价值5000万元的订单，但上游提供原材料的企业因为疫情原因未能开工，寻找新的原材料供应商成为中坤生物的当务之急。

“我们缺乏准确的信息来源，接触的一些女贞醛粗品生产企业不是质量或者产量达不到要求，就是尚未全面复工无法承接订单。”原材料采购问题一直都悬而未决，负责采购的副总经理谢艺雄焦急无比。

就在两家企业犯难的时候，一份税收大数据名单帮助这两家企业实现了精准配对。有了税收数据“搭桥”，武汉格源和中坤生物“牵手”成功，签订了4500万元的采购合同。

受疫情影响，湖北企业一度停摆，不论是省内销售还是发往省外的产品，都亟待恢复销售渠道。得知企业难题，税务部门第一时间跟进服务，通过税收大数据精准“搭桥”，助力企业打通销售链。

为了帮助更多像武汉格源一样的鄂企把握复工复产关键期，税务部门自上而下逐级建立了支持湖北企业复工复产专项工作组，运用税收大数据推送湖北企业产品信息，开展精准帮扶。一场以税收大数据为媒的“接力赛”在全国各地开跑。

在安徽，天长市辉盛电子有限公司通过当地税务部门税收大数据提供的信息，成功匹配了生产供应商——荆州市弘晟光电科技有限公司，采购了356.4万元的LED灯珠，并达成1500万元采购意向。据了解，为助力鄂企复工复产，安徽企业积极行动，把大单留给鄂企，尽量为鄂货进皖提供便利条件。

在新疆，湘晟新材料科技有限公司急需10KV开关柜等设备，哈密市伊州区税务部门通过提取税收大数据分析发现，有5家湖北企业生产此设备。抱着既能解决本地企业困难，又能支持湖北企业复工复产的想法，伊州区税务局把湖北企业信息推送给新疆湘晟。

“帮助湖北企业既是我们企业应尽的责任，也是我们企业在特殊时期发挥自身价值的体现。”新疆湘晟副总经理凌太平说。

在浙江，税务部门成功帮助133户企业与湖北企业实现购销。其中100户浙江企业与湖北企业签订采购合同，33户浙江企业与湖北企业签订销售合同，累计成交金额5亿元。此外还有55户企业与湖北企业达成初步意向，意向金额近20亿元。

上海、山东、青岛等地税务部门以增值税发票链上下游为线索，结合企业增值税发票开具金额、开具户数，筛选出主要依赖湖北地区经营且资质良好的企业，再结合“点对点”的排摸，精准定位重点关注企业名单，及时开展政策辅导和精准帮扶，通过帮助本地企业间接为鄂企复产“加油”。

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(责编：孙阳、杨曦)