人民网>>财经

州长直播代言 贫困户入股增收：一颗小小板栗的产业扶贫路

来源：人民网-财经频道综合  2020年05月15日13:58

州长直播代言 贫困户入股增收：一颗小小板栗的产业扶贫路
下一页

从贵州省会贵阳出发，沿着紫望高速一路向南，大概200多公里路程，就能到达黔西南州的望谟县。

望谟地处贵州高原向广西丘陵盆地过渡的斜坡地带，县境内山高坡陡，沟谷纵横，山脉绵延起伏。大山一度阻断了望谟县与外界的沟通与联系，此前一直是国家级贫困县，至今仍是贵州没有摘帽的9个贫困县之一。

但连绵高山形成的特殊地貌，加上亚热带季风气候，却十分适合板栗的生长。从19世纪中叶开始，望谟就开始了大规模种植板栗，截至目前已经有一百多年的历史。

近几年，随着黔西南州扶贫力度的加大，引进外部资源、探索“龙头企业+合作社+农户”脱贫模式、州长县长上阵电商直播等一系列的探索，正在帮助这个国家级贫困县努力摘掉贫穷帽子、走向乡村振兴。

一个小小板栗的产业扶贫路，就此开始。

【1】【2】【3】【4】【5】【6】【7】【8】【9】【10】【11】【12】【13】
下一页

分享到：
 (责编：李栋、值班)

相关专题

财经新闻排行榜

  1. 1武汉“解封”一月来的交通记忆：…
  2. 2国家能源局：主要能源品种供应充足
  3. 3墓地行业乱象:超标墓披"亲情"…
  4. 4共享电单车赛道再燃战火 “钱景…
  5. 5一季度末普惠型小微企业贷款余额…
  6. 6商务部：4月全国实际使用外资7…
  7. 7疫情下多国企业破产数量上升 美…
  8. 8黄金避险“光芒”再现 是否还有…
  9. 9央行引导金融机构加快推进数字化
  10. 10湖北出台25条措施优化营商环境