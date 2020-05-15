州长直播代言 贫困户入股增收：一颗小小板栗的产业扶贫路

从贵州省会贵阳出发，沿着紫望高速一路向南，大概200多公里路程，就能到达黔西南州的望谟县。
望谟地处贵州高原向广西丘陵盆地过渡的斜坡地带，县境内山高坡陡，沟谷纵横，山脉绵延起伏。大山一度阻断了望谟县与外界的沟通与联系，此前一直是国家级贫困县，至今仍是贵州没有摘帽的9个贫困县之一。
但连绵高山形成的特殊地貌，加上亚热带季风气候，却十分适合板栗的生长。从19世纪中叶开始，望谟就开始了大规模种植板栗，截至目前已经有一百多年的历史。
近几年，随着黔西南州扶贫力度的加大，引进外部资源、探索“龙头企业+合作社+农户”脱贫模式、州长县长上阵电商直播等一系列的探索，正在帮助这个国家级贫困县努力摘掉贫穷帽子、走向乡村振兴。
一个小小板栗的产业扶贫路，就此开始。
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