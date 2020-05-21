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BOE（京东方）低蓝光显示解决方案获德国莱茵TüV权威认证

晓梅

2020年05月21日11:40  来源：中国网
 
原标题：BOE（京东方）低蓝光显示解决方案获德国莱茵TüV权威认证

　　5月20日，全球第三方检测、检验和认证机构德国莱茵TüV集团与EyeSafe联合举办线上发布会。作为首批通过Eyesafe显示标准以及TüV Method2认证的企业，BOE(京东方)7款低蓝光显示解决方案获权威认证，为人们带来更健康的视觉体验。

　　BOE（京东方）通过Eyesafe显示标准以及TüV Method2认证

　　据悉，今年3月，EyeSafe联合TüV莱茵与全球顶尖具备临床健康和安全性研究经验的眼科医生、验光师和工程师，共同制定了针对低蓝光和色彩性能管理的Eyesafe标准，既可以保护用户眼睛避免有害蓝光的伤害，还能保持显示产品色彩的完整性。目前，全球消费电子品牌正积极将Eyesafe低蓝光标准应用于显示器、笔记本电脑、一体机、电视机等显示产品。

　　TüV莱茵电子电气产品服务全球副总裁Kalyan Varma表示：“TüV莱茵很高兴能与京东方展开合作。京东方研发的低蓝光护眼显示技术及解决方案，达到全球最先进的健康和安全要求，在推动显示行业发展中发挥了巨大的领导作用。”

　　受新冠肺炎疫情影响，居家办公和学习日渐成为趋势，人们对显示产品的使用时间相应增加，研究发现，在可见光中，415nm~455nm蓝光对人眼伤害最大，即所谓的蓝光伤害，更加护眼的健康电子产品日益受到消费者青睐。

　　BOE(京东方)低蓝光显示解决方案通过采用长波LED方案，以及蓝光波峰红移技术，实现全色温范围内的低蓝光，在大幅降低415nm~455nm波段的能量输出的同时，还能完美还原显示屏逼真的色彩。目前，BOE(京东方)已推出从10.1英寸到27英寸全系列的低蓝光笔记本及显示器显示屏，不仅满足了低蓝光的要求，色彩表现及光生物安全方面也达到行业领先水平，在教育、游戏以及创意设计领域市场潜力巨大。据悉，全球知名品牌搭载BOE(京东方)低蓝光显示解决方案的显示产品将于下半年推向市场。

　　作为全球半导体显示领域龙头企业，目前全球有超过四分之一的显示屏来自BOE(京东方)。BOE(京东方)正将全球领先的低蓝光、Mini LED、柔性等创新技术应用于数字艺术、智慧车载、商务办公、远程教育等各物联网细分领域，让人们体验到智慧显示解决方案带来的美好“视界”。

(责编：夏晓伦、乔雪峰)
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