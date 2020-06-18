保主体稳就业 银税互动助小微企业渡难关

编者按：

税务部门将企业纳税信用推送给银行，在依法合规和企业授权的情况下，将企业部分纳税信息提交给银行。银行利用这些信息优化信贷模型，为守信小微企业提供税收信用贷款。“银税互动”是税务和银保监部门于2015年面向诚信的小微企业创新开展的融资支持活动。今年以来，受疫情影响，不少企业在复工复产的过程中面临资金周转压力，“银税互动”有效帮助企业缓解复工复产的资金难题，为小微企业“贷”来生机，国家税务总局数据显示，一季度，已发放“银税互动”贷款75万笔，超过2019年的一半。

人民网财经频道特别推出“银税互动‘贷’来生机”系列财经观察，关注全国各级税务部门发挥“银税互动”平台作用，将纳税信用“变现”为真金白银，在助力小微企业复工复产、促消费稳经济,以及为外贸企业“活血送氧”的具体举措。

今年的政府工作报告强调，加大“六稳”工作力度，保居民就业、保基本民生、保市场主体、保粮食能源安全、保产业链供应链稳定、保基层运转。

大规模减税降费，让企业尤其是小微企业活下来，稳住发展根基；依靠改革，激发市场主体活力和社会创造力；扩大开放，在合作共赢中稳定产业链供应链；2万亿资金，直接惠企利民......

当前，“银税互动”平台作用正帮助企业及时缓解资金压力，有效保居民就业、保市场主体,兜住民生底线，稳住经济基本盘，积聚发展动能。

在云南，丽江馨雅缘餐饮管理有限公司是一家主营旅游景区、酒店以及中小学定餐配送的民营小微企业。疫情发生前，公司常聘员工293人，日均配餐4万人次。今年2月以来，受旅游业停摆、学校停课影响，公司日配送额下滑至3500份左右。同时，疫情期间，为保障员工就业、收入不受影响，公司每月需支出人工工资90余万元。

在营业额下滑90%的困难时期，企业还同时面临着每月人工工资支出和生产线升级的双重压力，资金流转困难较大。

为支持这样的小微市场主体不退市不裁员，云南省税务部门深入拓展“银税互动”融资平台，以纳税信用为企业融资背书，帮助企业快速获得无抵押低利息贷款。2019年，馨雅缘公司纳税信用等级为B级。通过“银税互动”平台“纳税E贷”金融产品，企业以纳税信用等级为支撑，获得无抵押贷款200万元，及时缓解资金压力。

“4月下旬以来，云南疫情防控成效逐渐获得游客认可，旅游市场正有序恢复。现在公司日均配送量已达到3.5万人次左右，我们没有流失一个岗位，更稳住了经营。”公司副经理王海燕说。

天津乐友达康超市连锁有限公司是一家主营婴幼儿用品的连锁超市，在天津市有近80家门店、400多名员工。因疫情影响，该企业部分门店处于关门闭店状态，整体销售额下降非常严重，月均销售额同比下降26%，企业资金流紧张，经营困难。

天津市税务局第三税务分局携多方努力，帮助天津乐友达康超市连锁有限公司实现融资2800万元，缓解了企业资金不足问题。企业负责人张总表示：“银税互动把纳税信用变成了真金白银，为我们企业解决了难题，寻得了生机。”

国家税务总局广西壮族自治区税务局副局长赵汉臣认为，“银税互动”平台已经成为经营规模小、抗风险能力差的中小企业贷款的优选渠道。

当前，各地税务部门和银行之间信息的互联互通，及时向银行推送纳税信用评价结果，不断提升纳税信用普惠金融服务的便捷度和获得感，赋能实体经济，助力企业走上复工稳产“快车道”，保住市场主体，稳住居民就业。

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(责编：栗翘楚、孙阳)