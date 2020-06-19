广交会上看信心（一周网评）

在广交会的直播间里，人们会看到一个有趣的现象，那就是这里不仅有说英语的主播，还有说法语、德语、西班牙语、日语等多个语种的主播，由于要面对大量境外采购商，很多企业都尽力挑选最合适的外语主播。但不管是使用哪种语言，都能让人们感受到他们在推荐产品时的真挚与诚意。
10天里，24小时不间断地进行网上洽谈，这个久负盛名的贸易盛会首次整体搬上“云端”，在为中外企业创造互利共赢新商机的同时，更让人们看到了中国发展的信心和实力。
有信心。今年以来，受疫情影响，中国外贸发展面临前所未有的挑战，企业履约接单困难凸现。此次创新方式在网上举办广交会，有利于帮助企业保订单、保市场，增强外贸企业信心。线上展示、在线直播打破了空间和时间限制，虽然不能当面洽谈，企业展现的产品和内容反而更多，无论是从进、出口交易撮合来说，还是从促进投资项目洽谈来看，本届网上广交会，都对中国和各贸易伙伴恢复增长、稳定世界经济作出了实实在在的贡献，向世界发出中国坚定不移扩大对外开放的积极信号。
有实力。正如广交会秘书长、中国对外贸易中心主任李晋奇所言，“把连续举办63年的广交会整体搬上‘云端’，不是简单的复制。”如此大规模的线上展会，却能开展得叫好又叫座，与相关领域长期积累的发展实力是分不开的。一方面，中国各领域的企业近年来不断加码线上营销渠道，千方百计开拓新的市场机遇，数字化转型步伐不断提速；另一方面，网络技术的支持也引人注目。事实上，本次广交会上，5G网络、大数据、区块链、云计算、人工智能等新一代数字科技大显身手，为“云上盛会”提供了坚实的数字基础，也正是因为中国在新技术领域内的稳步发展，这一届网上广交会才能开展得如此从容，成为一次更深层次上拥抱数字化的全新尝试。
63年来，在广交会上，一批批企业从这里扬帆起航，由小到大走向世界，一批批全球客商在这里与中国结缘，分享机遇共同发展。面向未来，不断创新发展的广交会，必将继续为中外企业创造互利共赢的新商机，为世界经济恢复发展增添力量。
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