创业板注册制首批IPO受理企业出炉

6月22日晚间，创业板试点注册制首批IPO受理企业重磅亮相。包括益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司（以下简称“益海嘉里”）等32家企业拔得头筹，成为创业板在审企业中首批获得受理的IPO企业。从行业分布来看，32家公司由中信建投等17家保荐机构保荐，属于计算机、通信和其他电子设备制造业的企业居多。从募资额来看，益海嘉里募资额最高，达到138.7亿元。首批企业正式获受理，标志着创业板改革并试点注册制实践操作又迈出重要一步。

分属22个行业

从首批受理的创业板IPO公司所属行业来看，32家分属于22个行业（按照证监会行业划分），其中，属于计算机、通信和其他电子设备制造业的数量最多。

具体来看，32家首批受理的企业分属于专用设备制造业、专业技术服务业、仪器仪表制造业、医药制造业、新闻和出版业、橡胶和塑料制品业、文化艺术业、软件和信息技术服务业、互联网和相关服务、计算机、通信和其他电子设备制造业等22个行业。

其中，属于计算机、通信和其他电子设备制造业的公司数量最多，为4家，分别为安徽英力电子科技股份有限公司、深圳市崧盛电子股份有限公司、英诺激光科技股份有限公司、广东科翔电子科技股份有限公司。

属于软件和信息技术服务业的公司数量次之，为3家，分别为北京铜牛信息科技股份有限公司、北京挖金客信息科技股份有限公司、北京盈建科软件股份有限公司。

属于汽车制造业、互联网和相关服务、纺织业、农副食品加工业的公司数量不分伯仲，均为2家。其中，山东南山智尚科技股份有限公司、安徽金春无纺布股份有限公司2家企业均属于纺织业，属于汽车制造业的为浙江松原汽车安全系统股份有限公司、宁波卡倍亿电气技术股份有限公司。另外，易点天下网络科技股份有限公司、北京点众科技股份有限公司均属于互联网和相关服务行业。宁夏沃福百瑞枸杞产业股份有限公司、益海嘉里2家公司均属于农副食品加工业。

首批受理企业中，所属行业为房地产业的深圳市特发服务股份有限公司尤为受到市场关注。投融资专家许小恒表示，创业板注册制原则上不支持房地产等传统行业企业在创业板上市。“相关规定明确，按照‘新老划断’原则，在审企业不适用行业负面清单的规定。这也让类似在审企业成为‘幸运儿’。”许小恒如是说。

注册地聚集北京广东

从首批获受理的32家企业注册地来看，注册地为北京、广东的公司数量较多。

北京商报记者经过统计发现，32家企业中注册地在广东的公司数量最多，为7家，分别为东莞怡合达自动化股份有限公司、广东科翔电子科技股份有限公司、英诺激光科技股份有限公司、深圳市崧盛电子股份有限公司、广东惠云钛业股份有限公司、深圳市特发服务股份有限公司、广东金源照明科技股份有限公司。

数量次之的为北京。数据显示，首批32家IPO受理企业中，华安鑫创控股（北京）股份有限公司、北京锋尚世纪文化传媒股份有限公司、北京盈建科软件股份有限公司、北京挖金客信息科技股份有限公司、北京铜牛信息科技股份有限公司、北京点众科技股份有限公司6家获受理的公司注册地均为北京。

注册地为浙江的公司数量也不少。根据统计，有5家获得受理的企业注册地为浙江。诸如浙江维康药业股份有限公司、浙江润阳新材料科技股份有限公司等。

此外，注册地在上海的获受理企业为3家。注册地为山东、江苏、安徽的均为2家。注册地为陕西、宁夏、吉林、河南、河北的均为1家。

益海嘉里募资额居首

从募集资金数额来看，益海嘉里募资额最高，达到138.7亿元。

对资本市场而言，益海嘉里并不陌生，其主营业务为厨房食品、饲料原料及油脂科技产品的研发、生产与销售。其中，公司厨房食品种类丰富，知名品牌众多，调和油中包括金龙鱼黄金比例食用植物调和油、金龙鱼稻谷鲜生食用植物调和油、金龙鱼葵花籽亚麻籽食用植物调和油等产品；大豆油中包括金龙鱼浓香笨榨熟豆油、金龙鱼维生素A营养强化纯香大豆油等产品。

数据显示，2017-2019年，益海嘉里的营业收入分别为1507.66亿元、1670.74亿元和1707.43亿元，实现净利润分别为52.84亿元、55.17亿元和55.64亿元。益海嘉里此番IPO募资138.7亿元用于厨房食品综合项目、厨房食品食用油项目、厨房食品面粉项目、厨房食品其他项目。针对相关问题，北京商报记者致电益海嘉里进行采访，但对方电话未有人接听。

就募资额而言，除益海嘉里外，剩余31家企业中，仅3家企业募资额超过10亿元，剩余公司募资额均在10亿元以下，募资额不足5亿元的较多。

对于创业板试点注册制首批IPO受理企业出炉，著名经济学家宋清辉表示，这对于创业板改革并试点注册制而言无疑具有标志性意义。

对于首批获得受理的企业，深交所6月22日晚间发文表示，深交所对在审企业申请文件进行核对并作出是否受理决定时，着重检查申请文件的齐备性。深交所进而表示，从首批受理企业申报文件的整体质量看，相关发行人和中介机构提前谋划、充分准备，认真按照创业板试点注册制相关要求制作、更新招股说明书及其他申请文件，内容格式齐备、符合要求，为创业板试点注册制审核工作平稳有序衔接作出积极努力。

(责编：李都也(实习生)、李栋)