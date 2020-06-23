原标题：信息化时代，国货如何玩转品牌营销？

不可否认,虽然如今社会化营销越来越火爆,许多新的营销方式不断涌现,例如IP跨界、短视频、直播等,但大众的口味也愈加挑剔,在品牌营销中如何利用品牌符号,把无形的营销网络铺到公众心里,成为传播品牌过程中的重点。

在国潮国风已经成为一种文化浪潮的当下,能够借势腾飞的中国品牌,除了要有过硬的品质保障和丰富的文化内涵,更重要的是要紧跟时代潮流,玩转品牌营销。

在5月10日人民日报发起“国货发光”大型传播活动中,伊利积极参与,不仅获得了“人民日报文创 x国货发光 x快手指定乳制品”称谓,并且发布了#千万老铁选伊利#挑战赛活动,吸引广大网友积极参与话题,为健康活力点赞,引导积极向上的社会流行风潮,向年轻群体传达健康、营养的生活理念,彰显出了朝气蓬勃的品牌新生命。

面对当前最火爆的直播营销方式,伊利也在5月10日“国货之夜”直播间开启 30分钟的品牌直播,用最亲民、最具互动感的方式拉近与消费者之间的距离,实现了对年轻圈层的精准覆盖,获得广泛的认同和参与,同时向更多年轻群体倡导健康生活理念,引导着积极向上的生活观,履行着“国货担当”的品牌责任。

“国货发光”的话题让大众重新认识了国货的硬实力,同时也向全世界彰显了中国文化的自信与魅力,国人对于中国品牌自信在不断攀升,那些关于民族文化的记忆与中国品牌力量,传递到了每个人的心里。具有文化属性的国货通过跨界互动,突破营销壁垒,收获了很好的自发传播效应,品牌触达到更广泛的圈层。

信息化时代带来便利的同时,也让我们在面对选择时,缺少了更多耐心去深入了解。因此,在这个越来越多消费者愿意信任中国品牌的时代,国货品牌们需要把握时机站出来,学会主动发声,主动做营销,主动展示出自己的优势,为自己的品牌价值赋能,让更多的消费者知晓并有所选择。

(责编：许维娜、夏晓伦)