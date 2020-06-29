南航接收首架ARJ21飞机 未来将在大兴机场运营

人民网北京6月29日电 （记者乔雪峰） 6月28日12时23分，一架编号为B-605W的ARJ21飞机从上海浦东国际机场起飞，标志着中国商飞向南航交付首架ARJ21飞机。预计到2024年，南航ARJ21机队规模将达到35架。

“南方ARJ21，HCC”。接到期盼已久的机长呼叫，南航地空通讯调度员杜莹珠通过波段回复：“南方ARJ21，你好，欢迎加入南航机队大家庭，停机位506，落地见！”

14时17分，南航首架ARJ21飞机平稳降落在广州白云国际机场。

为圆满完成首架ARJ21飞机的接机任务，南航派出了精英飞行机组和乘务组。其中，前往接机的3名飞行人员累计安全飞行逾5万小时，分别执飞过E190、B737等机型，具有非常丰富的飞行经验。安全飞行28年、22000多小时的党员机长陈凡告诉记者：“ARJ21飞机的航电系统、自动驾驶系统性能优良，操纵平稳舒适，是一款非常优秀的飞机，南航有信心保证安全运行，助力中国的大飞机翱翔蓝天!”

参加接机任务的南航主任乘务长潘微已累计飞行15年，安全飞行近15600小时。她激动地说：“能参与接机，我感到很荣幸、很自豪！”

为了保障首架ARJ21飞机顺利投入使用，南航从保障流程、人员资质、运行安全等多维度进行精心筹备，先后完成相关飞行员和乘务员转机型培训等准备工作。

南航相关负责人介绍，南航将发挥大机队的运行保障优势和网络化的市场优势，着力保障好、运营好、发展好ARJ21飞机。先期考虑部署在广州总部运营，依托南航最强的维护运行能力，优化保障方案，确保有序运行。同时，根据ARJ21飞机的航程和经济效率，南航将为其匹配最优航线，开拓支线市场，积累足够的运营经验之后逐步调配到大兴机场运营，拓展广州-北京双枢纽的服务范围。此外，还将通过ARJ21飞机陆续投入运营，快速积累国产商用飞机运营经验，不断优化完善国产商用飞机的可靠性、经济性，给旅客带来“亲和精细”的服务体验。

南航引进的ARJ21飞机采用90座全经济舱布局，客舱座位使用“左二右三”座位布局，每排座椅后方均配有USB充电插口，方便旅客为电子设备充电。此外，每个座椅宽度为17英寸,与主流窄体客机经济舱座椅尺寸相同；客舱过道宽度19英寸,与主流窄体客机过道宽度相同；座椅前后间距31英寸，与主流宽体机经济舱座椅前后间距相同。

据了解，ARJ21飞机主要用于满足从中心城市向周边中小城市辐射型航线的使用要求，具有适应性、舒适性、经济性、共通性、系列化等特性。通过ARJ21飞机的研制，我国第一次走完了喷气客机设计、制造、试验、试飞、批产、交付、运营全过程，掌握了民用喷气运输类飞机研制核心技术，填补了我国自主研发喷气运输类飞机全程实践的空白，实现了我国航空工业喷气运输类民用飞机集成创新能力的大幅度提升。

(责编：乔雪峰、夏晓伦)